Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de octubre

El dólar oficial cotiza a $1.434,31 para la compra y $1.491,60 para la venta en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando se coronó una suba de $113 entre lunes y viernes. Por su parte, el dólar en el Banco Nación se vende a $1.475, mientras que el blue opera a $1.485 y el Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $1.534,97.
Pese a una nueva intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios y tras el condicionamiento del apoyo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los resultados de las elecciones legislativas nacionales, la divisa no encuentra estabilidad a una semana de las elecciones legislativas nacionales.
A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.
El dólar oficial sigue presionando hacia arriba a una semana de las elecciones.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.450.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.547,39 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.534,97.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.481.