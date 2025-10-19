Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de octubre

El oficial opera a $1.434,31 para la compra y $1.491,60 para la venta en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados. A una semana de las elecciones, el Gobierno no consigue estabilizar el tipo de cambio, que sigue presionando hacia arriba.

Pese a los esfuerzos del Gobierno, el dólar no encuentra la estabilidad.

El dólar oficial cotiza a $1.434,31 para la compra y $1.491,60 para la venta en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes , cuando se coronó una suba de $113 entre lunes y viernes. Por su parte, el dólar en el Banco Nación se vende a $1.475, mientras que el blue opera a $1.485 y el Contado con Liquidación ( CCL ) lo hace a $1.534,97 .

El dólar oficial roza los $1.500 tras una tensa semana cambiaria

A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

El dólar oficial sigue presionando hacia arriba a una semana de las elecciones.

El dólar oficial cotiza a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.450.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.547,39 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.534,97.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.481.