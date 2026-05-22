Franco Colapinto afrontará la única práctica libre del Gran Premio de Canadá El piloto de Alpine buscará mantenerse entre los pilotos más rápidos, después de haber obtenido el séptimo puesto en Miami. Horas más tarde, disputará la clasificación sprint desde las 17.30. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto vuelve al ruedo tras el 7° en el GP de Miami.

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de la Fórmula 1.

La competencia se disputará en el tradicional Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal, un trazado de 4.361 kilómetros de extensión y 14 curvas que suele ofrecer carreras intensas y con múltiples sobrepasos.

Colapinto llega a Canadá luego de firmar la mejor actuación de su carrera en la máxima categoría. En el Gran Premio de Miami, disputado hace tres semanas, terminó en el séptimo puesto tras un fin de semana muy sólido en el que mostró regularidad tanto en las clasificaciones como en carrera.

Gracias a sus resultados en las primeras carreras de la temporada, Colapinto acumula siete puntos y actualmente se encuentra undécimo en el campeonato de pilotos.

colapinto carrera Franco Colapinto disputará el GP de Canadá. En la pelea por el título, el líder es el italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien ganó las últimas tres competencias y suma 100 puntos con apenas 19 años. Detrás aparece su compañero de equipo, el británico George Russell, con 80 unidades.