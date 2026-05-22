22 de mayo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto afrontará la única práctica libre del Gran Premio de Canadá

El piloto de Alpine buscará mantenerse entre los pilotos más rápidos, después de haber obtenido el séptimo puesto en Miami. Horas más tarde, disputará la clasificación sprint desde las 17.30.

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Franco Colapinto vuelve al ruedo tras el 7° en el GP de Miami.

Franco Colapinto vuelve al ruedo tras el 7° en el GP de Miami.

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de la Fórmula 1.

Disputará un circuito que ya conoce.
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La competencia se disputará en el tradicional Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en Montreal, un trazado de 4.361 kilómetros de extensión y 14 curvas que suele ofrecer carreras intensas y con múltiples sobrepasos.

Gracias a sus resultados en las primeras carreras de la temporada, Colapinto acumula siete puntos y actualmente se encuentra undécimo en el campeonato de pilotos.

colapinto carrera
Franco Colapinto disputará el GP de Canadá.

Franco Colapinto disputará el GP de Canadá.

En la pelea por el título, el líder es el italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien ganó las últimas tres competencias y suma 100 puntos con apenas 19 años. Detrás aparece su compañero de equipo, el británico George Russell, con 80 unidades.

El tercer lugar del campeonato está en manos del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con 59 puntos. Más atrás figuran los británicos Lando Norris, de McLaren, y Lewis Hamilton, también con Ferrari, ambos con 51 unidades.

Horario y dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

  • Práctica libre: 13.30
  • Clasificación sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

  • Carrera sprint: 13.00
  • Clasificación carrera: 17.00

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00

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