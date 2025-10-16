Luis Caputo confirmó que el Gobierno va "hacia una reforma laboral y tributaria"

El Ministro de Economía envió mensaje grabado a los empresarios presentes en el Coloquio de IDEA, donde pidió por su apoyo y les prometió que el rumbo es "una Argentina sin déficit". Además, descartó una devaluación.

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó este jueves que el Gobierno va camino "hacia una reforma laboral y tributaria" . Lo expresó en un mensaje grabado y enviado a los empresarios presentes en el 61º Coloquio de IDEA celebrado en Mar de Plata. Además de descartar una devaluación, pidió por su apoyo y les prometió que el rumbo es "una Argentina sin déficit".

Deuda en pesos: el Gobierno no convalidó tasas altas y renovó casi la mitad de los vencimientos

"Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el Presidente, de lo que son reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria ", señaló en un primer momento el titular del Palacio de Hacienda.

En el mismo sentido, calificó como " fundamental " una reforma laboral: "venimos de un régimen arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que los padecen y razón por la cual el empleo no crece desde 2011".

Ámbito en IDEA | Luis Caputo transmitió un mensaje grabado a los empresarios en el marco del Coloquio IDEA en el que agradeció el acompañamiento al Gobierno durante los primeros 20 meses de gestión y defendió el rumbo económico | Conocé más: https://t.co/EG51HY3zr3 https://t.co/jIy55r0pKK pic.twitter.com/RCRFMSkYm5

Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente. Para las pymes muchas veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que cerrar su empresa o emprendimiento. Claramente necesitamos de un régimen laboral más ágil y dinámico que termine con la industria del juicio", agregó Caputo.

Sobre la reforma tributaria, el ministro explicó que el objetivo se basa en eliminar impuestos distorsivos, reducir otros y simplificar el sistema, además de promover incentivos al ahorro interno. “El Gobierno ya no tiene déficit fiscal; todo ese ahorro se va a canalizar hacia la inversión del sector privado”, precisó.

coloquio-idea-59jpg La 61º edición del Coloquio de IDEA se lleva a cabo en Mar del Plata.

Luis Caputo descartó una devaluación

El titular del Palacio de Hacienda rechazó las iniciativas que refieren la falta de competitividad a una moneda débil: “Considero arcaico pensar que la única forma de que Argentina sea competitiva es con una moneda débil. La competitividad debe venir de las desregulaciones, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria y el financiamiento de largo plazo a tasas más razonables”.

En este marco, convocó a los empresarios presentes en IDEA a seguir acompañando y apoyando el proceso de transformación económica: “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Sé que para muchos es difícil. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos.”