16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo confirmó que el Gobierno va "hacia una reforma laboral y tributaria"

El Ministro de Economía envió mensaje grabado a los empresarios presentes en el Coloquio de IDEA, donde pidió por su apoyo y les prometió que el rumbo es "una Argentina sin déficit". Además, descartó una devaluación.

Por

Luis Caputo no pudo estar presente en el Coloquio de Idea 2025. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves que el Gobierno va camino "hacia una reforma laboral y tributaria". Lo expresó en un mensaje grabado y enviado a los empresarios presentes en el 61º Coloquio de IDEA celebrado en Mar de Plata. Además de descartar una devaluación, pidió por su apoyo y les prometió que el rumbo es "una Argentina sin déficit".

El equipo de Luis Caputo declaró desierta la licitación de títulos en tasa fija.
Te puede interesar:

Deuda en pesos: el Gobierno no convalidó tasas altas y renovó casi la mitad de los vencimientos

"Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el Presidente, de lo que son reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria", señaló en un primer momento el titular del Palacio de Hacienda.

En el mismo sentido, calificó como "fundamental" una reforma laboral: "venimos de un régimen arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que los padecen y razón por la cual el empleo no crece desde 2011".

Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente. Para las pymes muchas veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que cerrar su empresa o emprendimiento. Claramente necesitamos de un régimen laboral más ágil y dinámico que termine con la industria del juicio", agregó Caputo.

Sobre la reforma tributaria, el ministro explicó que el objetivo se basa en eliminar impuestos distorsivos, reducir otros y simplificar el sistema, además de promover incentivos al ahorro interno. “El Gobierno ya no tiene déficit fiscal; todo ese ahorro se va a canalizar hacia la inversión del sector privado”, precisó.

coloquio-idea-59jpg
La 61&ordm; edici&oacute;n del Coloquio de IDEA se lleva a cabo en Mar del Plata.&nbsp;

La 61º edición del Coloquio de IDEA se lleva a cabo en Mar del Plata.

Luis Caputo descartó una devaluación

El titular del Palacio de Hacienda rechazó las iniciativas que refieren la falta de competitividad a una moneda débil: “Considero arcaico pensar que la única forma de que Argentina sea competitiva es con una moneda débil. La competitividad debe venir de las desregulaciones, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria y el financiamiento de largo plazo a tasas más razonables”.

En este marco, convocó a los empresarios presentes en IDEA a seguir acompañando y apoyando el proceso de transformación económica: “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Sé que para muchos es difícil. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos.”

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo junto a Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Luis Caputo cree que "el mercado hizo una interpretación errónea" sobre los dichos de Trump

Luis Caputo celebró la baja de la inflación y destacó la solidez del programa económico

Luis Caputo celebró el dato de inflación y destacó "la solidez del programa económico"

Luis Caputo fue citado al Congreso a dar explicaciones sobre el acuerdo con Estados Unidos

Luis Caputo fue citado al Congreso para dar explicaciones sobre el acuerdo con EEUU

Luis Caputo defendió el acuerdo con Estados Unidos: No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo

Luis Caputo aseguró el acuerdo con Estados Unidos: "No hay pérdida de soberanía, es un beneficio mutuo"

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina: El FMI apoya el sólido programa

Kristalina Georgieva celebró el apoyo de Estados Unidos a la Argentina: "Excelentes noticias"

Luis Caputo vuelve a la Argentina luego del anuncio de Estados Unidos.

Caputo regresa a la Argentina tras el anuncio del swap por u$s20 mil millones con Estados Unidos

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 10 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 20 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 24 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 27 minutos
Si vas a Uruguay, si o si debés visitar este sitio, según expertos en turismo.

Con canotaje y atardeceres increíbles: así es el pueblo uruguayo al que es fácil llegar

Hace 29 minutos