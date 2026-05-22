Carlos Tevez va al Mundial 2026: consiguió nuevo trabajo tras su paso como DT de Talleres

Carlos Tevez encontró rápidamente un nuevo destino luego de su salida de Talleres de Córdoba y se mantendrá ligado al fútbol durante el Mundial 2026 , aunque desde un rol completamente diferente al de entrenador.

Es así que acordó con ESPN para sumarse como comentarista durante la cobertura dl Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será su primera experiencia estable frente a las cámaras en transmisiones televisivas de fútbol.

Tevez integrará el equipo periodístico encabezado por Sebastián Vignolo y compartirá pantalla con Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 1986. El canal suma así una figura histórica de la selección y del fútbol argentino, mientras que Marcelo Gallardo, también sin club en la actualidad, compartirá la misma señal.

Tevez viene de dirigir a Talleres de Córdoba, club al que llegó después de su paso por Independiente. Durante sus primeros meses en el elenco cordobés, logró mantenerlo en la Primera División, lo que motivó su continuidad en la institución. Su vínculo se dio por finalizado una vez que quedara eliminado ante Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Cómo le fue a Carlos Tevez en su paso por Talleres

Tevez asumió como entrenador de Talleres de Córdoba el 8 de julio de 2025 y se convirtió en una de las apuestas más llamativas del fútbol argentino para esa temporada. Su primera temporada al frente del equipo, el Clausura 2025, resultó irregular. En 17 partidos de Liga, Talleres registró 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas, con un rendimiento del 41,17% y un saldo negativo de goles, con 9 a favor y 14 en contra. El equipo quedó eliminado en los octavos de final del torneo.

Carlos Tevez Talleres X (@CATalleresdecba)

En el Apertura 2026, la imagen mejoró. Con 7 triunfos, 5 empates y 5 derrotas en 16 fechas de Liga más el playoff, el rendimiento trepó al 53,7% y el equipo pasó a tener diferencia de goles positiva, con 19 convertidos y 14 recibidos. Finalmente el ciclo terminó nuevamente con la eliminación en los octavos de final del torneo, el 13 de mayo, luego de la derrota en el clásico ante Belgrano.