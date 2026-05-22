El enigmático mensaje de Javier Milei y Pablo Quirno que confirmaría la visita del papa León XIV a la Argentina "Vine a reunirme con el presidente para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera", señaló el canciller en un posteo que luego fue replicado por el jefe de Estado al agregar "se viene", junto a dos emojis de leones. Por Agregar C5N en









El Papa ya confirmó su viaje a Uruguay.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno publicaron un enigmático mensaje en redes sociales que podría confirmar la visita del papa León XIV a la Argentina para noviembre, información que tomó fuerza el jueves luego de que la Conferencia Episcopal del Uruguay hable de un potencial viaje del Sumo Pontífice a Sudamérica con visitas a los paises rioplatenses y Perú.

"Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!, señaló el canciller en un posteo que luego fue replicado por el jefe de Estado al agregar "se viene", junto a dos emojis de leones.

La potencial visita del Papa a la región es algo que hace varios meses se viene hablando y, en caso de concretarse, podría significar la vuelta del máximo exponente del catolicismo luego de las dos visitas realizadas por Juan Pablo II. La primera fue el 11 y 12 de junio de 1982, en el marco de la Guerra de Malvinas; mientras que la última tuvo lugar en la Semana Santa del 6 al 12 de abril de 1987.

Posible visita del papa León XIV: el comunicado de la Conferencia Episcopal de Uruguay "Ante las consultas recibidas sobre la posible visita del papa León XIV a nuestro país, la Conferencia Episcopal del Uruguay desea compartir con el pueblo uruguayo que se viene avanzando con esperanza en su concreción", señala el escrito y agrega: "Existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay. Al día de hoy, no contamos aún con una fecha definida".