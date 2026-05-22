22 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El enigmático mensaje de Javier Milei y Pablo Quirno que confirmaría la visita del papa León XIV a la Argentina

"Vine a reunirme con el presidente para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera", señaló el canciller en un posteo que luego fue replicado por el jefe de Estado al agregar "se viene", junto a dos emojis de leones.

Por
El Papa ya confirmó su viaje a Uruguay.
Es la cuarta baja de retenciones que realiza el Gobierno. 
Te puede interesar:

La Sociedad Rural celebró la baja de retenciones, pero advirtió: "Apuntamos a que sean cero"

"Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!, señaló el canciller en un posteo que luego fue replicado por el jefe de Estado al agregar "se viene", junto a dos emojis de leones.

La potencial visita del Papa a la región es algo que hace varios meses se viene hablando y, en caso de concretarse, podría significar la vuelta del máximo exponente del catolicismo luego de las dos visitas realizadas por Juan Pablo II. La primera fue el 11 y 12 de junio de 1982, en el marco de la Guerra de Malvinas; mientras que la última tuvo lugar en la Semana Santa del 6 al 12 de abril de 1987.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2057833427710156932&partner=&hide_thread=false

Posible visita del papa León XIV: el comunicado de la Conferencia Episcopal de Uruguay

"Ante las consultas recibidas sobre la posible visita del papa León XIV a nuestro país, la Conferencia Episcopal del Uruguay desea compartir con el pueblo uruguayo que se viene avanzando con esperanza en su concreción", señala el escrito y agrega: "Existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay. Al día de hoy, no contamos aún con una fecha definida".

image

"Una vez que exista una fecha establecida y podamos brindar información más detallada, convocaremos a una conferencia de prensa", cierra el documento, firmado por el Consejo Permanente de CEU, integrado por los obispos Milton Tróccoli y Heriberto Bodeant, y por el arzobispo cardenal Daniel Sturla.

El intendente de Florida, Carlos Enciso Christiansen, aseguró públicamente que fuentes del Vaticano "han dicho que ya está en la agenda de viajes" y agregó que el Papa visitará el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

Noticias relacionadas

El mandatario brindó detalles en la red social X.

Milei anunció la creación del Gemelo Digital Social: utilizarán la IA en programas de Capital Humano

La Bolsa de Cereales y la CIARA respaldaron la medida del Gobierno.

Entidades del campo celebraron la baja de retenciones anunciada por Milei

Javier Milei brindó un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Milei anunció una baja de retenciones para el campo y la industria: "Los impuestos son un robo"

Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza.

Créditos del Banco Nación: Pagano denunció al diputado Santurio por enriquecimiento ilícito

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof cuestionó la quita de subsidios por zonas frías: "Hay partes de la ley que son ilegales"

Javier Milei perdería un eventual balotaje en 2027. 

Nueva encuesta anticipa que Milei perdería un balotaje y LLA ya no es el espacio más votado

Rating Cero

Antonela Rocuzzo y sus accesorios de lujo marcan tendencia.

Cómo son y cuánto cuestan las carteras Louis Vuitton que usa Antonela Roccuzzo

Su pareja nunca recibió el pago acordado y el vehículo nunca fue devuelto.

Una ex participante de Gran Hermano sufrió una estafa millonaria: "Está devastada"

El famoso reality de la cocina sufre una crisis.

Crisis en un exitoso programa: podría quedarse sin sus máximas figuras y hay preocupación

Stavros Floros, el joven participante al que le amputaron la pierna tras un accidente.

Un famoso reality le dio un suculento premio en euros a un participante que sufrió una amputación de su pierna

Prefirió mantenerse al margen del debate sobre su expareja.

La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex Manuel Ibero a los besos con Lola Tomaszeuski

Christian Petersen, otra vez bajo observación e internado.

Se supo el verdadero motivo por el que internaron a Christian Petersen

últimas noticias

Antonela Rocuzzo y sus accesorios de lujo marcan tendencia.

Cómo son y cuánto cuestan las carteras Louis Vuitton que usa Antonela Roccuzzo

Hace 4 minutos
Su pareja nunca recibió el pago acordado y el vehículo nunca fue devuelto.

Una ex participante de Gran Hermano sufrió una estafa millonaria: "Está devastada"

Hace 22 minutos
play

Máxima tensión en Bolivia: un nuevo día de represión contra los manifestantes

Hace 30 minutos
El famoso reality de la cocina sufre una crisis.

Crisis en un exitoso programa: podría quedarse sin sus máximas figuras y hay preocupación

Hace 49 minutos
Stavros Floros, el joven participante al que le amputaron la pierna tras un accidente.

Un famoso reality le dio un suculento premio en euros a un participante que sufrió una amputación de su pierna

Hace 52 minutos