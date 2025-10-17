17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Scott Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

"El Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado", aseguró el funcionario estadounidense en su cuenta de X, donde además aclaró que la Casa Blanca cuenta con "la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina".

Por
Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

EFE

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este viernes la intervención de Estados Unidos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la cotización del dólar, en medio de la tensión sobre el tipo de cambio, que se vende arriba de los $1.400. Además, aclaró que la Casa Blanca cuenta con "la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina".

Lamelas junto a Javier Milei.
Te puede interesar:

El embajador de EEUU en Argentina anticipó "grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica"

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", señaló el funcionario en su cuenta de X, en una nueva señal de respaldo a Javier Milei, luego de la aprobación de un paquete de ayuda financiera que podría alcanzar los U$s40 mil.

Los dichos de Bessent tuvieron lugar a 9 días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, claves para el gobierno de Javier Milei, y en medio de las especulaciones sobre un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

Bessent 2

Qué es el blue chip swap

El blue chip swap refiere a un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas que cuentan con una buena calificación y reputación. Entre las compañías locales que integran dicho grupo se encuentran YPF, Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Loma Negra, MercadoLibre, BBVA Argentina y Telecom Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump anunció que se reunirá con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

La polémica afirmación de Patricia Bullrich contra los gobernadores: "Cada diez minutos piden plata"

La cantante latina se destacó en el tradicional desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar no para de subir a pesar de la intervención del Tesoro de EEUU: minorista y oficial, con alzas de $20

Rating Cero

Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo"

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

últimas noticias

La línea 148 está de paro.

Paro de colectivos en el AMBA: qué línea no presta servicio

Hace 8 minutos
play

Movilización a ANDIS tras la suspensión para tratar los aumentos en las prestaciones: "Es inaudito"

Hace 10 minutos
Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. 

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina

Hace 28 minutos
Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Hace 31 minutos
La gastronomía encuentra en la trucha un punto de unión entre tradición y vanguardia.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una trucha deliciosa

Hace 44 minutos