Scott Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener la cotización del dólar en Argentina "El Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado", aseguró el funcionario estadounidense en su cuenta de X, donde además aclaró que la Casa Blanca cuenta con "la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina". Por







Bessent volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. EFE

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este viernes la intervención de Estados Unidos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la cotización del dólar, en medio de la tensión sobre el tipo de cambio, que se vende arriba de los $1.400. Además, aclaró que la Casa Blanca cuenta con "la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina".

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", señaló el funcionario en su cuenta de X, en una nueva señal de respaldo a Javier Milei, luego de la aprobación de un paquete de ayuda financiera que podría alcanzar los U$s40 mil.

Los dichos de Bessent tuvieron lugar a 9 días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, claves para el gobierno de Javier Milei, y en medio de las especulaciones sobre un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

Bessent 2