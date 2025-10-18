18 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de octubre

La divisa oficial cotiza a los mismos valores del cierre del viernes, en una jornada de sábado sin operaciones oficiales. Pese a una intervención del Tesoro de los Estados Unidos, el blue y los financieros extendieron la suba y se ubican arriba de los $1.500.

Luego de una semana marcada por la fuerte volatilidad, el dólar oficial cotiza este sábado a los mismos valores del viernes debido a que no hay operaciones oficiales: 1.434,31 para la compra y $1.491,60 para la venta. Pese a una nueva intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios y tras el condicionamiento del apoyo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los resultados de las elecciones legislativas nacionales, la divisa no encuentra estabilidad a una semana de las elecciones legislativas nacionales.

El dolar cotiza cercano a los $1.500. 
Fuerte presión sobre el dólar oficial: cuánto cotiza en cada banco

Por su parte, el dólar en el Banco Nación se vende a $1.475, mientras que el blue opera a $1.485 y el Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $1.534,97.

A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

dolar suba

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.450.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.547,39 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.534,97.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.481.

