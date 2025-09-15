15 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de septiembre

La divisa opera a $1.423,20 para la compra y $1.475,70 para la venta, en una apertura de semana con expectativa por el anuncio del Presupuesto 2026 por parte de Javier Milei.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Presupuesto 2026, producción, dólar y riesgo país: las claves económicas de la semana
Presupuesto 2026, producción, dólar y riesgo país: las claves económicas de la semana

En las primeras operaciones de este lunes, el Banco Central (BCRA) salió a intervenir en el mercado con una postura vendedora que se refleja en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), a ponerle techo al tipo de cambio en $1.470 con aproximadamente $100 mil millones, según refirió Ámbito. De esta manera, el dólar sigue con una fuerte demanda del mercado que obliga al BCRA a intervenir para evitar que perfore la banda cambiaria.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Fin del cepo al dólar

Esto contradice también sus propias palabras expresadas a finales de agosto, donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado este martes.

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $407,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.414,57 para la compra y $1.467,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.478,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.471,48

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.464.

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Hace 14 minutos
El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 23 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 25 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 25 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 36 minutos