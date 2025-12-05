5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, en el último día de una semana sin grandes cambios. Por su parte, el mayorista se aleja del techo de la banda y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

Freepik

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves a la baja. El mayorista, en tanto, también se alejó del techo de la banda, mientras que el blue, sigue siendo la divisa más barata del mercado.

el fmi volvio a pedirle al gobierno un plan mas ambicioso para acumular reservas
Te puede interesar:

El FMI volvió a pedirle al Gobierno un plan "más ambicioso" para acumular reservas

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo anunció previo a la apertura de la rueda que Argentina vuelve al mercado internacional de deuda. En una entrevista con A24, destacó que la modalidad será a partir de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

Según el titular de la cartera económica, se trata de un "dato importantísimo" que se anunciará de manera oficial en los próximos minutos". En ese sentido, comentó: "Diferenciemos lo que es compra de acumulación de reservas. Somos el gobierno que más dólares compró, que es una suma 30 mil millones".

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.418,54 para la compra y $1.469,78 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.444.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.514,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.460,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial atraviesa una semana sin grandes sobresaltos.

Sigue la pax cambiaria: el dólar oficial bajó $10 y cerró en $1.470

Él dólar oficial y un arranque calmo de mes.

Jornada calma: el dólar se mantuvo estable y sin cambios

El dólar oficial tuvo un arranque calmo de mes.

El dólar volvió a moverse: el minorista subió 5$ y el oficial tocó máximos en un mes

El dólar oficial terminó noviembre sin cambios respecto al cierre de octubre.

El dólar arrancó diciembre sin sobresaltos y se mantuvo cerca de los $1.500

El dólar se mantiene estable hasta que los mercados reabran este lunes.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de noviembre

El dólar cerró la semana abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de noviembre

Rating Cero

Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Esta comedia fue escrita y protagonizada por Jason Segel.
play

La película de Netflix que mezcla las risas con una invitación a la reflexión sobre el amor

Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso.
play

Está en Netflix, es una comedia argentina y la protagonizan Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro

Wanda y Mauro habrían acordado la tenencia de sus hijas durante las fiestas.

Wanda Nara y Mauro Icardi ya habrían arreglado con quién pasarán las fiestas sus hijas

últimas noticias

Con 25 años de trayectoria, Fundación Vía Libre fue reconocida en Barcelona.

Una fundación argentina, reconocida mundialmente por identificar sesgos en inteligencias artificiales

Hace 9 minutos
El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.500

Hace 22 minutos
Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

Hace 27 minutos
Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

Hace 32 minutos
Un rincón de Argentina ideal para turismo en calma y naturaleza.

Turismo en Argentina: el pueblito súper sereno para descansar en medio de su naturaleza

Hace 33 minutos