Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de diciembre

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves a la baja. El mayorista, en tanto, también se alejó del techo de la banda, mientras que el blue, sigue siendo la divisa más barata del mercado .

El FMI volvió a pedirle al Gobierno un plan "más ambicioso" para acumular reservas

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo anunció previo a la apertura de la rueda que Argentina vuelve al mercado internacional de deuda. En una entrevista con A24, destacó que la modalidad será a partir de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

Según el titular de la cartera económica, se trata de un "dato importantísimo" que se anunciará de manera oficial en los próximos minutos". En ese sentido, comentó: "Diferenciemos lo que es compra de acumulación de reservas. Somos el gobierno que más dólares compró, que es una suma 30 mil millones".

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.444.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.514,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.460,50.