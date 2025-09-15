15 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 en cadena nacional

El mandatario brindará detalles sobre "la ley de leyes" a través de un mensaje para toda la población, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Administración Financiera.

Por

Javier Milei realizará una nueva cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

C5N

El presidente Javier Milei presenta este lunes a las 21 el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional, programada tras las reuniones realizadas en la Casa Rosada, luego de la contundente derrota por 14 puntos porcentuales en las elecciones legislativas bonaerenses.

La mesa política se relanzó tras la derrota en las legislativas bonaerenses.
"El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, el Presidente de la Nación hablará en cadena nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", comunicó en su cuenta de X el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A través de la presentación, el Gobierno cumplirá con el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, número 24.156, que establece que "el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá".

Por lo pronto, la administración de La Libertad Avanza lleva adelante su plan económico sin presupuesto desde que asumió el poder, el 10 de diciembre de 2023. Actualmente, gestiona con una prórroga de la "ley de leyes" de 2023.

Presupuesto 2026: cuáles son los recortes previstos

El proyecto de Presupuesto 2026 articulado por el equipo económico incluirá recortes y reconducciones en varios frentes.

Se propone una continuidad en la quita de subsidios, que bajarían a 0,8% del PBI (0,2 puntos menos que la estimación para 2025). La intención del Gobierno es limitar el gasto en energía y transporte como uno de los grandes ahorros.

El texto ajustará transferencias a las provincias y en los ATN, con impacto directo en las cuentas provinciales; esa reducción será uno de los ejes de conflicto con gobernadores, quienes esperarán a después de las elecciones de octubre para sentarse en la mesa de diálogo que anunció Milei.

Se prevé que el documento también incluya un reordenamiento de partidas de inversión pública: mantenimiento de proyectos prioritarios ligados a la infraestructura crítica y ajuste en rubros discrecionales.

El proyecto de Presupuesto llega en un momento de tensión política para Milei: los recientes vetos a leyes que buscaban recomponer financiamiento universitario y partidas para pediatría encendieron protestas de gremios y movilizaciones sociales, y sacaron a la luz la tensión entre la búsqueda de gobernabilidad y la ortodoxia fiscal.

El oficialismo enfrenta, además, una fuerte resistencia legislativa. La coalición oficialista no controla el Congreso, por lo que ajustes duros pueden sufrir enmiendas, especialmente en educación y salud.

