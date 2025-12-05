La película de Netflix que mezcla las risas con una invitación a la reflexión sobre el amor Esta comedia romántica ambientada en Hawai cuenta la historia de un músico que es abandonado por su novia e intenta seguir adelante con su vida. Combina un mensaje positivo con gags y mucho humor. + Seguir en







Esta comedia fue escrita y protagonizada por Jason Segel. Netflix

Las comedias románticas son parte fundamental del catálogo de Netflix, y son las favoritas de muchos suscriptores porque muestran situaciones con las que todos podemos identificarnos, pero a la vez dejan un mensaje positivo. Un buen ejemplo es una película que mezcla risas con una reflexión sobre el amor.

Se trata de ¿Cómo sobrevivir a mi ex? (Forgetting Sarah Marshall), una comedia estadounidense de 2008 escrita y protagonizada por Jason Segel, con Kristen Bell y Mila Kunis como sus intereses románticos. Uno de sus principales atractivos es que se filmó en las paradisíacas playas de Hawai.

A través del humor y los típicos gags, ¿Cómo sobrevivir a mi ex? invita a reflexionar sobre las relaciones que se terminan, los corazones rotos, y cómo muchas veces nos encontramos divididos entre idealizar el pasado y abrirnos a un futuro incierto. Sin dudas, una gran opción para reírse y emocionarse a la vez.

Cómo olvidar a mi ex Netflix Netflix: sinopsis de ¿Cómo sobrevivir a mi ex? Peter es un músico poco conocido que lleva cinco años de novio con Sarah, una popular actriz de televisión. Su mundo se desmorona cuando ella lo deja repentinamente y, poco después, empieza a mostrarse en público con un cantante de rock. Aunque trata de salir con otras mujeres, no logra olvidarse.

Con la idea de despejarse y poner distancia, Peter se va de vacaciones a un exclusivo hotel de Hawai pero, para su desgracia, descubre que Sarah y su nuevo novio también se hospedan allí. Ahora deberá enfrentar sus sentimientos y superar el pasado mientras nace un posible romance con Rachel, la gerente del hotel.

Tráiler de ¿Cómo sobrevivir a mi ex? Embed - Studio Movie: ¿Cómo sobrevivir a mi ex? Reparto de ¿Cómo sobrevivir a mi ex? Jason Segel como Peter Bretter.

Kristen Bell como Sarah Marshall.

Mila Kunis como Rachel Jansen.

Russell Brand como Aldous Snow.

Bill Hader como Brian Bretter.

Jack McBrayer como Darald Braden.

Maria Thaye como Wyoma Braden.

Jonah Hill como Matthew Van Der Wyk.

Liz Cackowski como Liz Bretter.

Paul Rudd como Chuck.