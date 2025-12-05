La directora de Eternals podría haber dirigido otra famosa película de Marvel: cuál era

En ocasiones, lo más llamativo del UCM es aquello que quedó fuera de escena, como esa película de Marvel que la directora de Los Eternos estuvo a punto de dirigir.

La directora Chloé Zhao, reconocida por llevar a la pantalla grande la épica cósmica de Los Eternos , reveló recientemente un dato que sorprendió a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La confesión menciona otra película del estudio que estuvo muy cerca de dirigir antes de embarcarse en su ambicioso proyecto, poblado de dioses espaciales, dilemas filosóficos y criaturas que recuerdan a bestiarios mitológicos.

Durante una entrevista en el pódcast The Town with Matthew Belloni , Zhao soltó la primicia con total naturalidad, indicando que Los Eternos no fue el primer proyecto de Marvel Studios para el que la contactaron. Antes de que su nombre se vinculara con el grupo de héroes cósmicos, los ejecutivos pensaron en ella para una propuesta muy distinta: la película en solitario de Viuda Negra (Black Widow).

Este giro en la planificación muestra que Natasha Romanoff pudo contar con un sello visual y narrativo completamente diferente. Si las negociaciones prosperaban en aquel momento, la película de Black Widow habría llevado la impronta artística de la directora, conocida por su estilo contemplativo y su enfoque en el desarrollo de personajes, en lugar de la visión que finalmente llegó a la pantalla en 2021.

Chloé Zhao, directora ganadora del Óscar por Nomadland y responsable de llevar a la pantalla grande la épica película de Marvel Los Eternos , sorprendió recientemente a los fanáticos con una revelación inesperada. Durante una entrevista comentó que su primera incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) estuvo muy cerca de ser distinta al proyecto que terminó encabezando con los héroes inmortales.

La primicia surgió en el pódcast The Town with Matthew Belloni , donde Zhao recordó que Los Eternos no fue la primera película para la cual Marvel Studios mostró interés en convocarla. En esa instancia temprana, la compañía evaluó su nombre para un proyecto con un enfoque más íntimo y terrenal.

-Black Widow - Marvel

El título en cuestión era Viuda Negra (Black Widow). La historia en solitario de Natasha Romanoff estuvo a punto de quedar bajo la conducción de Zhao, un giro que plantea una mirada alternativa sobre el desarrollo de una de las producciones más esperadas de la Fase Cuatro del UCM.

Si ese plan inicial seguía adelante, la película habría contado con un estilo completamente diferente. Zhao es reconocida por su narrativa contemplativa, su forma de trabajar con luz natural y un marcado interés por la profundidad emocional de los personajes, recursos que luego aplicó a Los Eternos. Su visión para el origen y la familia sustituta de Romanoff habría impuesto un sello de autor muy visible.

Black Widow Scarlett Johansson Florence Pugh Marvel Studios

Finalmente, Black Widow quedó en manos de Cate Shortland, quien presentó una propuesta más vinculada al thriller de espionaje y la acción. Aunque esa versión resultó sólida, imaginar la mirada de Zhao sobre la complejidad afectiva de Natasha genera curiosidad entre los seguidores del UCM, tanto por los giros narrativos como por la estética posible.

Aunque Zhao no dirigió Black Widow, su vínculo temprano con el proyecto demuestra que Marvel Studios valoraba su potencial para sumar profundidad a las historias de superhéroes. El paso de una idea ligada al espionaje a una ópera espacial como Los Eternos refleja la versatilidad de la directora y el interés del estudio por incorporar voces cinematográficas singulares en distintos géneros.