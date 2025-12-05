5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Es uno de los bodegones más accesibles de Buenos Aires y tiene desde ravioles hasta tira de asado

Ofrece una propuesta clásica que conserva sabores emblemáticos, valores estables y una identidad histórica que volvió a cobrar impulso en el Microcentro.

Por
Un clásico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con foco en gastronomía tradicional.

Un clásico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con foco en gastronomía tradicional.

IG: Pippo
  • Un bodegón histórico resurgió tras momentos críticos y volvió a consolidarse como referente.
  • Sus platos tradicionales, impulsados por la viralidad en redes, recuperaron la popularidad perdida.
  • La carta combina pastas emblemáticas y cortes clásicos con valores difíciles de encontrar hoy.
  • Su ubicación en el Microcentro reafirma el espíritu porteño que lo convirtió en un ícono gastronómico.

En el corazón del Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, un restaurante con casi nueve décadas se mantiene como un emblema de la gastronomía tradicional, reconocido por una carta que va desde ravioles hasta tira de asado, un rasgo que lo volvió a instalar entre los bodegones más accesibles de la ciudad. La historia de Pippo atravesó mudanzas, noches interminables y una pandemia que casi lo deja sin actividad, pero el impulso reciente en TikTok e Instagram permitió que sus platos recuperaran visibilidad y renovaran el interés del público.

Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 
Te puede interesar:

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Fundado en 1936, el bodegón surgió como un espacio ligado al ambiente cultural de su época, ubicado cerca de antiguas salas de varieté. Su dinámica de trabajo reflejaba el ritmo de la ciudad: atención hasta la madrugada, un breve cierre y una reapertura inmediata. Ese movimiento constante quedó en jaque décadas más tarde, cuando la crisis económica afectó al Centro y provocó el cierre de varias de sus sucursales, dejando en suspenso el futuro del local principal.

El resurgimiento llegó bajo una nueva administración. Con la conducción de un empresario llamado Alberto, se optó por mantener precios accesibles y preservar la identidad clásica del lugar, una estrategia que atrajo tanto a habitués como a quienes buscan sabores tradicionales en un entorno histórico. La combinación entre nostalgia, simpleza y continuidad culinaria impulsó un regreso sostenido de comensales y reforzó el vínculo del público con un menú que se mantuvo fiel a sus raíces.

Pippo
El histórico bodegón volvió a destacarse dentro de la gastronomía porteña gracias a su menú tradicional y precios estables.

El histórico bodegón volvió a destacarse dentro de la gastronomía porteña gracias a su menú tradicional y precios estables.

Dónde queda Pippo

Pippo funciona actualmente en Paraná 356, una dirección que lo ubica en plena zona céntrica. El entorno conserva la impronta histórica del barrio y se mantiene como un punto concurrido por trabajadores, turistas y amantes de la cocina porteña.

Qué puedo pedir en Pippo

La propuesta gastronómica del bodegón se sostiene en una selección de pastas tradicionales que conserva recetas históricas y porciones generosas. Entre ellas, los vermicelli, considerados un sello distintivo del lugar, se mantienen como una de las opciones más buscadas. También aparecen los tallarines al huevo, que continúan atrayendo a quienes buscan una alternativa económica dentro de la cocina porteña.

La carta incluye además una variedad de preparaciones clásicas como ravioles, sorrentinos y ñoquis, elaborados bajo un estilo que remite a la identidad que caracterizó al restaurante desde sus inicios. Estas opciones funcionan como un puente entre generaciones de comensales, ya que combinan sabores reconocibles con la permanencia de un recetario que no atravesó modificaciones sustanciales.

Junto a las pastas, la sección de parrilla reúne cortes emblemáticos que complementan la oferta general. Allí sobresalen el bife de chorizo, la tira de asado y la bondiola, todos presentados con guarnición incluida. Para quienes buscan alternativas más livianas, las ensaladas permiten armar combinaciones de hasta tres ingredientes a un precio que se mantiene entre los más accesibles del Microcentro.

Cómo llegar a Pippo

Ubicado en Paraná 356, el bodegón está rodeado de múltiples alternativas de transporte que facilitan el acceso desde distintos puntos de la ciudad. A pocas cuadras funcionan varias líneas de subte, entre ellas la B (Uruguay y Callao), la D (Callao) y la A (Saénz Peña), lo que permite ingresar al Microcentro mediante recorridos breves y sin grandes desvíos.

pippo
La carta mantiene valores accesibles gracias a la gestión actual del histórico bodegón.

La carta mantiene valores accesibles gracias a la gestión actual del histórico bodegón.

La zona también concentra numerosas líneas de colectivo, como las 5, 7, 12, 29, 37, 39, 60, 99, 101, 109, 111, 124 y 132, que conectan con barrios cercanos y sectores más alejados. Esta red convierte a Pippo en un punto accesible tanto para quienes se mueven por trabajo como para quienes recorren el área por interés cultural o gastronómico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sus tres tripulantes resultaron con heridas.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

play

Tragedia en Villa Devoto: una joven murió aplastada por un andamio

Este pueblo queda a poca distancia de Necochea.

Una escapada de Buenos Aires particular: es un pueblo de solo 2 habitantes para recorrer

Jorge Macri se refirió al fallo del TSJ porteño. 

Jorge Macri celebró el fallo de la Corte porteña que limitó las indemnizaciones laborales

Se ubica en el corazón de Recoleta, en CABA. 

La cafetería de Buenos Aires con osos de peluche que te hacen compañía

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada el fin de semana largo, por obras de demolición. 

Cierre total de la Autopista Dellepiane por la demolición de dos puentes: cuando será

Rating Cero

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

En redes sociales se multiplican las teorías. 

El guiño de los protagonistas de Stranger Things que alimenta un romance entre Will y Mike

El exfutbolista se separó de Ivana Figueiras.

Bomba: se separó un reconocido futbolista a pocos meses de confirmar su romance

La muerte de CriscillaAnderson generó conmoción.

Murió una de las actrices más queridas que es figura de la serie de Netflix

Rocío Marengo fue madre de su primer hijo.

El dramático relato de Rocío Marengo sobre el parto de su primer hijo: "Me asusté"

últimas noticias

Scaloni ingresó con la Copa del Mundo. 

Así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

Hace 47 minutos
Trump halagó a Milei.

Trump elogió a Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..."

Hace 1 hora
Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Hace 1 hora
Esta nueva opción es mucho más fácil de instalar.

Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026

Hace 1 hora
Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Hace 1 hora