5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

La medida de fuerza se realiza ante la falta de pago de sueldos de algunas empresas y, por eso, algunos choferes no salen de las cabeceras.

Por

La línea 22 no presta servicio.

Redes sociales

Los trabajadores de diferentes empresas de colectivo decidieron realizar una medida de fuerza ante la falta de pago de los sueldos correspondientes a noviembre. Esto afecta a determinadas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires y confirmaron que es por tiempo indeterminado.

Te puede interesar:

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tiene un retraso en el pago de los sueldos en varias empresas de colectivos y advirtió que, de no concretarse, seguirán con la abstención de tareas. De abonar, irán retomando los servicios que están paralizados.

El Gobierno sostuvo su postura de desvinculación, extendiendo la responsabilidad del conflicto también a las empresas. "No es competencia de la Secretaría de Transporte cómo se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes. En caso de haber paros de algunas líneas de colectivos, son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados", aseguraron las fuentes.

Las líneas que no funcionan son la 22, 55, 75,159, 219, 300, 372, 383, 500, 506, 507, 508, 570, 583, 584, 603 y 619.

Mientras que, las líneas 172, 242 y 298 habían iniciado el paro de colectivos durante la madrugada, pero volvieron a prestar servicio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Subte B: abrieron los molinetes de la estación Lacroze por una denuncia de acoso laboral

Las cámaras de seguridad registraron el incidente en Liniers.

"¡Pará, pisaste a un tipo!": un colectivo retrocedió y atropelló a un inspector en Liniers

play

Arranca el último mes del año y vuelven los aumentos: suben el colectivo, el subte y peajes del AMBA

Reabrirá una estación de subte clave.

Reabre una estación de subte clave después de obras de remodelación

Los ferrocarriles argentinos, a mitad de camino entre la inversión por la emergencia y el afán privatizador.

Advierten sobre la "preprivatización" de los ferrocarriles: "El Estado invierte para reparar lo que luego será entregado"

Cuatro líneas de colectivos realizan un paro.

Se levantó el sorpresivo paro de cuatro líneas de colectivos en el AMBA

Rating Cero

Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Esta comedia fue escrita y protagonizada por Jason Segel.
play

La película de Netflix que mezcla las risas con una invitación a la reflexión sobre el amor

Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso.
play

Está en Netflix, es una comedia argentina y la protagonizan Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro

Wanda y Mauro habrían acordado la tenencia de sus hijas durante las fiestas.

Wanda Nara y Mauro Icardi ya habrían arreglado con quién pasarán las fiestas sus hijas

últimas noticias

Con 25 años de trayectoria, Fundación Vía Libre fue reconocida en Barcelona.

Una fundación argentina, reconocida mundialmente por identificar sesgos en inteligencias artificiales

Hace 12 minutos
El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.500

Hace 25 minutos
Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

Hace 30 minutos
Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

Hace 35 minutos
Un rincón de Argentina ideal para turismo en calma y naturaleza.

Turismo en Argentina: el pueblito súper sereno para descansar en medio de su naturaleza

Hace 36 minutos