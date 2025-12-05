Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan La medida de fuerza se realiza ante la falta de pago de sueldos de algunas empresas y, por eso, algunos choferes no salen de las cabeceras. Por + Seguir en







La línea 22 no presta servicio. Redes sociales

Los trabajadores de diferentes empresas de colectivo decidieron realizar una medida de fuerza ante la falta de pago de los sueldos correspondientes a noviembre. Esto afecta a determinadas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires y confirmaron que es por tiempo indeterminado.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tiene un retraso en el pago de los sueldos en varias empresas de colectivos y advirtió que, de no concretarse, seguirán con la abstención de tareas. De abonar, irán retomando los servicios que están paralizados.

El Gobierno sostuvo su postura de desvinculación, extendiendo la responsabilidad del conflicto también a las empresas. "No es competencia de la Secretaría de Transporte cómo se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes. En caso de haber paros de algunas líneas de colectivos, son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados", aseguraron las fuentes.

Las líneas que no funcionan son la 22, 55, 75,159, 219, 300, 372, 383, 500, 506, 507, 508, 570, 583, 584, 603 y 619.

Mientras que, las líneas 172, 242 y 298 habían iniciado el paro de colectivos durante la madrugada, pero volvieron a prestar servicio.