El FMI volvió a pedirle al Gobierno un plan "más ambicioso" para acumular reservas

La portavoz del Fondo, Julie Kozack, destacó en conferencia de prensa los avances macroeconómicos, aunque evitó adelantar si el organismo otorgará un "waiver" por un incumplimiento en la meta de cara a la próxima revisión del acuerdo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a pedirle este jueves al Gobierno la implementación de un plan "ambicioso" para fortalecer y acumular reservas del Banco Central. En conferencia de prensa, la portavoz del organismo destacó los avances macroeconómicos, aunque evitó adelantar si el organismo otorgará un "waiver" por un incumplimiento en la meta de cara a la próxima revisión del acuerdo.

“Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en la Argentina. Esto ayudará al país a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, señaló la portavoz, consigna la información de Ámbito.

Ante la consulta de si espera que Argentina cumpla con la meta de acumulación de reservas establecida en el acuerdo con el Fondo, la funcionaria señaló: “ Lo que puedo decir es que, en esta etapa, cumplir con el objetivo de reservas para fin de año será un desafío”.

A la vez, instó a las autoridades a que “sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el futuro para reconstruir las reservas internacionales" y explicó: "La razón por la que abogamos por un mayor nivel de reservas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante las crisis”.

Sobre el final, evitó responder si el FMI le otorgará un waiver Argentina por el incumplimiento de la meta de reservas: “No voy a especular en esta etapa. Esto se considerará en las conversaciones para la próxima revisión” , concluyó la portavoz.

El banco más importante de los Estados Unidos, JP Morgan & Chase Co, volvió a advertirle al Gobierno sobre la necesidad de que el Banco Central acumule reservas. "Debe ser una prioridad", señaló en un informe sobre las perspectivas económicas de la región, donde además, de cara a 2026, también prevé que Argentina recupere el acceso al mercado internacional.

“La lección para 2026 es clara: reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027”, señaló la entidad en el documento fue distribuido entre sus clientes, consigna la información de Ámbito.

El diagnóstico del gigante de Wall Street coincidió con el realizado por otros analistas que habían advertido sobre la fragilidad del esquema de reservas del Banco Central y el riesgo que ello implica frente a eventuales episodios de volatilidad interna o externa.

“Quienes defienden la banda cambiaria señalan con acierto su papel en la atenuación del traspaso de la depreciación de la moneda a los precios. El dólar subió un 21% en tres meses, pero la inflación mensual apenas se movió. La desinflación, al parecer, persistirá”, subrayó el banco al destacar el bajo traslado a precios que tuvo la reciente suba del dólar previo a las elecciones legislativas nacionales.

En el frente externo, JP Morgan proyectó en su informe que el Tesoro avance en operaciones de gestión de pasivos para aliviar los pagos de deuda de cara a 2027, con el objetivo de “recuperar el acceso al mercado en 2026”.

El ministro de economía detalló el miércoles en un evento privado que la Argentina podría comprar entre u$s7.000 y u$s21.000 millones durante el próximo año, pero depende de la demanda de dinero.

Además, reveló que mantiene conversaciones con bancos internacionales por un crédito de entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, en la antesala del vencimiento de u$s4.200 millones que la Argentina enfrentará en enero. De todas maneras, aclaró que el monto final aún no está definido y dejó abierta la posibilidad de refinanciar esos compromisos directamente en el mercado de bonos si el riesgo país continúa en baja.