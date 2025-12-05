El dramático relato de Rocío Marengo sobre el parto de su primer hijo: "Me asusté" La modelo contó que acudió a la clínica para realizarse estudios de rutina y los médicos le dijeron que había que sacar al niño de inmediato. “Todavía no lo puedo creer”, contó. + Seguir en







Rocío Marengo fue madre de su primer hijo. Redes sociales

A pocos días de haber dado a luz a Isidro Fort, Rocío Marengo habló en primera persona sobre cómo fue el parto y aseguró que está feliz “con la familia agrandada”, pero relató que tuvo un momento donde se asustó antes de poder tenerlo.

“Yo empecé ese día normal, tipo desayuné, como si nada... Al rato me hicieron unos estudios que parecían de rutina y de repente empezaron ‘Hay que sacarlo, hay que sacarlo’" indicó la modelo.

En tal sentido, agregó: “Ahí empezaron a llamarlo a Edu, pero Edu parecía que no llegaba, yo estaba sola, entonces le dije a mi hermana ‘bueno, cambiate y vení vos’. Después llegó Edu, también, a las corridas”.

rocio marengo instagram bebe La modelo le envió un mensaje a María Fernanda Callejón y ahí admitió que en un momento se “asustó” porque todo fue muy rápido. Pero todo salió bien en el parto: "Después lo llevaron a neo y ahora me dijeron que ya anda bien y que en cualquier momento le sacan un aparatito que lo está ayudando a respirar por las semanas de nacimiento".

"Después de esto fue todo maravilloso. ¿Te digo? ¡Mejor que programado! Nada, salió de la panza y ya empezó a llorar y a moverse a los pocos segundos, y después me lo pusieron en el pecho y ahí se calmó enseguida. Así que no lo puedo creer”, concluyó.