IR A
IR A

El dramático relato de Rocío Marengo sobre el parto de su primer hijo: "Me asusté"

La modelo contó que acudió a la clínica para realizarse estudios de rutina y los médicos le dijeron que había que sacar al niño de inmediato. “Todavía no lo puedo creer”, contó.

Rocío Marengo fue madre de su primer hijo.

Rocío Marengo fue madre de su primer hijo.

Redes sociales
Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.
Te puede interesar:

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

“Yo empecé ese día normal, tipo desayuné, como si nada... Al rato me hicieron unos estudios que parecían de rutina y de repente empezaron ‘Hay que sacarlo, hay que sacarlo’" indicó la modelo.

En tal sentido, agregó: “Ahí empezaron a llamarlo a Edu, pero Edu parecía que no llegaba, yo estaba sola, entonces le dije a mi hermana ‘bueno, cambiate y vení vos’. Después llegó Edu, también, a las corridas”.

rocio marengo instagram bebe

La modelo le envió un mensaje a María Fernanda Callejón y ahí admitió que en un momento se “asustó” porque todo fue muy rápido. Pero todo salió bien en el parto: "Después lo llevaron a neo y ahora me dijeron que ya anda bien y que en cualquier momento le sacan un aparatito que lo está ayudando a respirar por las semanas de nacimiento".

"Después de esto fue todo maravilloso. ¿Te digo? ¡Mejor que programado! Nada, salió de la panza y ya empezó a llorar y a moverse a los pocos segundos, y después me lo pusieron en el pecho y ahí se calmó enseguida. Así que no lo puedo creer”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

Scaloni ingresó con la Copa del Mundo. 

Así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

Hace 51 minutos
Trump halagó a Milei.

Trump elogió a Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..."

Hace 1 hora
Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Hace 1 hora
Esta nueva opción es mucho más fácil de instalar.

Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026

Hace 1 hora
Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Hace 1 hora