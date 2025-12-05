Franco Colapinto finalizó 19° en la segunda práctica libre del GP de Abu Dabi de la Fórmula 1 Tras el 14° puesto en Qatar, el piloto de Alpine cerró la segunda jornada del último fin de semana de acción del año. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen se disputan el campeonato. Por + Seguir en







Colapinto terminó 19° en la FP2.

Franco Colapinto finalizó 10° de la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi en el marco de la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El argentino buscará escalar posiciones tras el 14° lugar del GP de Qatar.

Con una buena actuación, el piloto de Alpine se mantuvo entre los puestos de mitad de tabla a lo largo de la carrera. Sobre el final de la FP1 cambió a neumáticos medios y se mantuvo en el décimo lugar, a 0.370 de Lando Norris.

El segundo lugar fue para el neerlandés Max Verstappen, mientras que el tercer lugar de este primer entrenamiento fue para el representante de Ferrari, Charles Leclerc.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996891270489559412&partner=&hide_thread=false Our final FP1 top three of the season



Norris

Verstappen

Leclerc #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Veevd0lNKs — Formula 1 (@F1) December 5, 2025 Este fin de semana, además, será especial para Alpine ya que la escudería francesa presentará el auto de 2026. “Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, agregaron en el comunicado.

Al mismo tiempo, indicaron que el evento será a las 12.30 (hora local), es decir, a las 17.30 de Argentina. Esta presentación será tres días antes de que los Fórmula 1 2026 salgan a la pista por las pruebas en el Circuit de Catalunya (entre el 26 y el 30 de enero).