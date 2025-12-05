5 de diciembre de 2025 Inicio
Franco Colapinto finalizó 19° en la segunda práctica libre del GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

Tras el 14° puesto en Qatar, el piloto de Alpine cerró la segunda jornada del último fin de semana de acción del año. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen se disputan el campeonato.

Por
Colapinto terminó 19° en la FP2.

Colapinto terminó 19° en la FP2.

Franco Colapinto finalizó 10° de la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi en el marco de la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El argentino buscará escalar posiciones tras el 14° lugar del GP de Qatar.

La presentación del nuevo auto será el 23 de enero de 2026 en Barcelona
Te puede interesar:

Alpine confirmó cuándo y dónde harán la presentación del auto de Colapinto para 2026

Con una buena actuación, el piloto de Alpine se mantuvo entre los puestos de mitad de tabla a lo largo de la carrera. Sobre el final de la FP1 cambió a neumáticos medios y se mantuvo en el décimo lugar, a 0.370 de Lando Norris.

El segundo lugar fue para el neerlandés Max Verstappen, mientras que el tercer lugar de este primer entrenamiento fue para el representante de Ferrari, Charles Leclerc.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996891270489559412&partner=&hide_thread=false

Este fin de semana, además, será especial para Alpine ya que la escudería francesa presentará el auto de 2026. “Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, agregaron en el comunicado.

Al mismo tiempo, indicaron que el evento será a las 12.30 (hora local), es decir, a las 17.30 de Argentina. Esta presentación será tres días antes de que los Fórmula 1 2026 salgan a la pista por las pruebas en el Circuit de Catalunya (entre el 26 y el 30 de enero).

Según información de Motorsport, el equipo con sede en Inglaterra está “muy avanzado en los crash tests exigidos por la FIA”: “La mayoría ya fue aprobada y el equipo se mantiene en una progresión favorable para completar todo el proceso dentro de los plazos establecidos”.

En cuanto a lo que resta del GP, la segunda prueba libre va a ser a partir de las 10 de la mañana. El sábado serán las FP3 y la clasificación, mientras que la carrera será el domingo también de las 10 de la mañana.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina)

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)

Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports

