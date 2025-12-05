EN VIVO

En Washington

Expectativa por el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y dónde verlo en vivo

La FIFA revelará el camino de los 48 equipos que disputarán la edición de Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio del próximo año.

- 5 de diciembre 2025 - 08:20
El sorteo del Mundial definirá los grupos.

El Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá comenzará en junio de 2026, pero este viernes 5 de diciembre se llevará adelante el sorteo que definirá la conformación de la fase de grupos. El sábado, en tanto, se completará el fixture.

El certamen se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, fecha en la que está programada la final en el MetLife Stadium de Miami, Estados Unidos.

Como novedad, esta próxima edición de la Copa del Mundo estrenará un formato ampliado: por primera vez participarán 48 equipos, distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y también los ocho mejores terceros. Desde esa instancia comenzará la etapa de eliminación directa hasta coronar al nuevo campeón.

Por ahora, lo que sí está confirmado es que Argentina será cabeza de serie y ocupará un lugar en el bombo 1, junto con los anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— y también con España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania y Países Bajos.

Panini presentó la portada del álbum del Mundial 2026: así será la nueva edición que ya es furor

Un clásico que se renueva cada cuatro años y tiene millones de fanáticos sorprendió una vez más: se dio a conocer la flamante portada del álbum de figuritas del Mundial 2026. La empresa Panini América presentó en Estados Unidos la tapa de la colección de cromos que es furor en el país y promete ser histórica.

La portada está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial y el trofeo de la Copa del Mundo. Además, anunciaron que México tendrá una exclusiva en las próximas semanas.

La compañía anunció que, por la ampliación del torneo a 48 selecciones, el álbum de 2026 será la mayor colección que haya impreso Panini. La edición oficial tendrá 112 páginas y reunirá un total récord de 980 figuritas, y cada sobre contendrá 7 estampas. La expansión responde además a la distribución del torneo en 16 ciudades anfitrionas entre Canadá, Estados Unidos y México.

La presentación se realizó en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes y lugar de la final del Mundial, y anticipa una estrategia de productos y colaboraciones para el ciclo mundialista. Panini informó que pondrá en marcha una preventa limitada en Amazon para medir la demanda.

album panini mundial
Lionel Scaloni palpitó el sorteo del Mundial 2026: "La expectativa es máxima"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, llegó a Estados Unidos para el esperado sorteo de la Copa del Mundo 2026, habló con la prensa tras su arribo en Washington DC y tocó todos los temas: "La expectativa es máxima", expresó.

"Comparado con el sorteo anterior, estoy un poco más tranquilo. En el anterior hicimos muchas cuentas. Mañana, después del sorteo, haremos todas las cuentas. Viendo lo que pasó el Mundial pasado, todas las cuentas que hicimos no se dieron. Lo más importante es saber que, para intentar hacer algo, tenés que enfrentarte a los mejores y en este Mundial habrán muchos buenos", explicó el oriundo de Pujato.

Conferencia Scaloni
Lionel Messi confesó cómo está la Selección argentina de cara al Mundial 2026: "Vamos a volver..."

Pensando en cómo se prepara el combinado dirigido por Lionel Scaloni, el capitán se mostró cauteloso a la hora de responder, pero también dejó en claro que se tiene fe para lograr la quinta estrella.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, señaló el rosarino durante una entrevista que le brindó al programa de ESPN, Sportcenter, por su 25° aniversario, aunque también advirtió que “por pequeños detalles puede quedar afuera”.

Lionel Messi
Los "grupos de la muerte" que marcaron los Mundiales: los cruces históricos y las eliminaciones más dolorosas

Durante la historia mundialista, varios grupos pasaron a ser memorables por su nivel de dificultad: choques entre potencias, eliminaciones inesperadas y batallas futbolísticas que quedaron para siempre. Con 48 equipos y 12 grupos, el Mundial 2026 ofrece más oportunidades que nunca para combinaciones explosivas.

bielsa mundial 2002
Mundial 2026: cuándo y a qué hora es el sorteo

Tal como está estipulado el sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, Estados Unidos, a partir de las 12 (hora local), 14, hora argentina.

En Argentina, la transmisión en vivo se podrá seguir de manera online a través de FIFA.com, a plataforma de streaming del ente organizador, pero en televisión será trasmitido por TyC Sports y Telefe, ambas señales que transmitirán el torneo internacional el año próximo.

Además, el sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo, es decir, que después de confirmarse el grupo, y ya está confirmadas las sedes de cada Grupo, solo resta saber un horario de inicio de cada cotejo.

Mundial 2026: cuáles son las sedes de los grupos

  • Grupo A: se jugará en México, donde el anfitrión encabeza la zona y, repartirá su localía entre Distrito Federal (DF), Guadalajara y Monterrey. A estas tres plazas se suma Atlanta, ciudad que completa un grupo donde los desplazamientos superan las tres horas por trayecto.
  • Grupo B: Canadá, que hará de local por ser país anfitrión, inicia su ruta en Toronto y Vancouver, sus dos ciudades sede. Desde ahí el grupo se expande hacia la costa oeste de Estados Unidos: Seattle, San Francisco y Los Ángeles, como paradas obligatorias.
  • Grupo C: las Selecciones deberán recorrer la franja este de Estados Unidos con Miami, Filadelfia, Boston y Nueva York. Además, Atlanta se suma como nodo estratégico en el sur.
  • Grupo D: Estados Unidos es la cabeza de serie, donde concentra en la costa oeste y el noroeste: Las Vegas, San Francisco y Seattle conforman el circuito y se suma Vancouver (Canadá). Desplazamientos largos, climas estables y estadios bien ubicados.
  • Grupos E: tendrá actividad en Toronto (Canadá), Nueva York, Filadelfia, Kansas City y Houston (Estados Unidos): tendrán que combinar el frío, calor y trayectos extensos.
  • Grupo F: se disputará en la región central del continente: Houston (EE.UU), Monterrey (México), Dallas y Kansas City (EE.UU) completan una ruta más compacta pero exigente en todos los aspectos para quienes busquen avanzar.
  • Grupo G: se disputará en Vancouver, Los Ángeles y Seattle
  • Grupo H: Miami albergará dos juegos (los del H1), aparte se disputará en Atlanta, Houston y en la ciudad mexicana de Guadalajara.
  • Grupo I, J, K y L: contará con sedes en Boston, Nueva York, Toronto y Filadelfia. Para el segundo mencionado estará San Francisco, Dallas y Kansas City. El tercero será en Huston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta. Mientras que la última zona se disputará en Toronto, Dallas, Boston, Nueva York y Filadelfia.

