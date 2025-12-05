Expectativa por el Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y dónde verlo en vivo

Live Blog Post

Panini presentó la portada del álbum del Mundial 2026: así será la nueva edición que ya es furor

Un clásico que se renueva cada cuatro años y tiene millones de fanáticos sorprendió una vez más: se dio a conocer la flamante portada del álbum de figuritas del Mundial 2026. La empresa Panini América presentó en Estados Unidos la tapa de la colección de cromos que es furor en el país y promete ser histórica.

La portada está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial y el trofeo de la Copa del Mundo. Además, anunciaron que México tendrá una exclusiva en las próximas semanas.

La compañía anunció que, por la ampliación del torneo a 48 selecciones, el álbum de 2026 será la mayor colección que haya impreso Panini. La edición oficial tendrá 112 páginas y reunirá un total récord de 980 figuritas, y cada sobre contendrá 7 estampas. La expansión responde además a la distribución del torneo en 16 ciudades anfitrionas entre Canadá, Estados Unidos y México.

La presentación se realizó en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes y lugar de la final del Mundial, y anticipa una estrategia de productos y colaboraciones para el ciclo mundialista. Panini informó que pondrá en marcha una preventa limitada en Amazon para medir la demanda.