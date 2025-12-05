5 de diciembre de 2025 Inicio
Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

El escritor y guionista estará este sábado 6 de diciembre en el estudio principal del canal para participar del programa que conducen Juan Amorín y Andrea Rincón. Si querés decir presente, completá tus datos en el siguiente formulario. ¡Ya está abierta la inscripción!

Por
El escritor y guionista Pedro Saborido.

C5N abre las puertas del canal para todos aquellos que quieran venir a ver TVR, el histórico programa de resúmenes semanales que regresó a la TV argentina luego de 25 años y que este sábado contará con la presencia del escritor y guionista Pedro Saborido.

Con una carrera que abarca radio, teatro, cine y televisión, se caracteriza por su humor crítico y político y es reconocido principalmente por su colaboración con el actor Diego Capusotto en programas como Peter Capusotto y sus videos.

Todos los sábados desde las 21.30, Juan Amorin y Andrea Rincón conducen un programa que tiene a los mejores invitados y la dosis justa de análisis y humor. TVR propone el repaso de los temas más importantes de la semana a través de sus tradicionales informes.

Este regreso también está acompañado por la vuelta de la locutora Estelita Montes, voz emblema del ciclo, y la presencia de la importante tribuna, con espectadores en el estudio mayor del canal del Grupo Indalo en el barrio de Chacarita.

Podés completar el formulario aquí debajo:

