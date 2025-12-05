Ola de calor en Argentina: a pesar de las altas temperaturas, rige una alerta por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes lluvias y granizo para Buenos Aires y otras provincias. Además, se espera que el termómetro mantenga altas máximas de cara al fin de semana. Por + Seguir en







Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana.

Tras una semana de altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y calor extremo para varias provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del viernes 5 de diciembre, se esperan fuertes lluvias y granizo para Buenos Aires y otras provincias.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las tormentas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Desde Meteored afirmaron que un flujo del viento del norte sostendrá los altos valores de temperatura que "superarán los 35 grados en gran parte del área Pampeana y la región cuyana, mientras que en el norte argentino las marcas podrán alcanzar entre 38 y 40 grados".

Sin embargo, ante el ingreso de un sistema frontal y el contraste entre el aire cálido predominante y aire más fresco, será "determinante para el desarrollo de tormentas de variada intensidad" en varias regiones del país.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas Buenos Aires: Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesel.

La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina - Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid.

Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

