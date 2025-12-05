5 de diciembre de 2025 Inicio
Ola de calor en Argentina: a pesar de las altas temperaturas, rige una alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes lluvias y granizo para Buenos Aires y otras provincias. Además, se espera que el termómetro mantenga altas máximas de cara al fin de semana.

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Tras una semana de altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y calor extremo para varias provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del viernes 5 de diciembre, se esperan fuertes lluvias y granizo para Buenos Aires y otras provincias.

Se espera que la máxima llegue a los 35° este jueves en CABA.
Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las tormentas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Desde Meteored afirmaron que un flujo del viento del norte sostendrá los altos valores de temperatura que "superarán los 35 grados en gran parte del área Pampeana y la región cuyana, mientras que en el norte argentino las marcas podrán alcanzar entre 38 y 40 grados".

Sin embargo, ante el ingreso de un sistema frontal y el contraste entre el aire cálido predominante y aire más fresco, será "determinante para el desarrollo de tormentas de variada intensidad" en varias regiones del país.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas

  • Buenos Aires: Brand Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila -Brand Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón -Brand Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos -Brand Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesel.
  • Mendoza: Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Brand Cordillera de Las Heras - Cordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Tupungato -Brand Cordillera de Las Heras - Cordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Tupungato
  • San Juan: toda la provincia.
  • La Rioja: Brand Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina -Brand Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid.
  • Catamarca: Brand Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta -Brand Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Salta: Brand Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos - Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
  • Jujuy: Brand El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de TilcaraBrand Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi
