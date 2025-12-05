Ola de calor en Argentina: a pesar de las altas temperaturas, rige una alerta por tormentas

Tras una semana de altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y calor extremo para varias provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del viernes 5 de diciembre, se esperan fuertes lluvias y granizo para Buenos Aires y otras provincias.
Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Las tormentas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Desde Meteored afirmaron que un flujo del viento del norte sostendrá los altos valores de temperatura que "superarán los 35 grados en gran parte del área Pampeana y la región cuyana, mientras que en el norte argentino las marcas podrán alcanzar entre 38 y 40 grados".
Sin embargo, ante el ingreso de un sistema frontal y el contraste entre el aire cálido predominante y aire más fresco, será "determinante para el desarrollo de tormentas de variada intensidad" en varias regiones del país.