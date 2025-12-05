5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno eliminará casi 3 mil subsidios de countries y barrios cerrados

Esta medida afectará a los hogares que se habían inscripto bajo el rótulo de "ingresos bajos o medios". Se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero y "va a implicar un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año", informaron.

Por
El Gobierno detalló cómo será la segmentación de los servicios de luz y gas.

El Gobierno detalló cómo será la segmentación de los servicios de luz y gas.

El Gobierno anunció que eliminará casi 3 mil subsidios de countries y barrios cerrados, que se habían inscripto bajo el rótulo de "ingresos bajos o medios", al momento de inscribirse en el registro. Según informaron, esto implicaría "un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año".

Los bonos cotizan en verde en Wall Street. 
Te puede interesar:

Reacción positiva en Wall Street al anuncio de Caputo: baja el riesgo país y suben los bonos

Según informó el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, "esta medida se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA que también percibían subsidios injustamente".

En tal sentido, el funcionario explicó que esta determinación implicará "un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1996928029449126247&partner=&hide_thread=false

Desde la Secretaría de Energía de la Nación también informaron que en el marco de la revisión integral del padrón del Registro del Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) incorporaron el análisis de urbanizaciones cerradas de la provincia de Córdoba, donde se identificaron 2.854 hogares que recibían subsidios a pesar de residir en countries y barrios de alto poder adquisitivo.

En conjunto con la anterior quita de subsidios energéticos a usuarios del AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero, un total de 15.518, "ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $3.560 millones, reforzando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema de subsidios", sentenciaron en un comunicado oficial.

El Gobierno oficializó la quita de subsidios energéticos a usuarios de countries del AMBA y Puerto Madero

Gas llama 5-7-25.png

El Gobierno oficializó la quita de subsidios energéticos a unos 15.500 usuarios de countries del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del barrio porteño de Puerto Madero, quienes estaban categorizados como de ingresos bajos y medios a pesar de que viven en zonas consideradas de alto poder adquisitivo.

La medida, que había sido anunciada hace dos semanas por el vocero Manuel Adorni, se publicó este lunes en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, y se enmarca en el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados.

La Disposición 1/2025 señala que, de acuerdo con el análisis y cruces de datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), "se evidencia que existe una gran cantidad de usuarios residenciales segmentados como N2 (Menores Ingresos) y N3 (Ingresos Medios), ubicados en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva".

Para mejorar la identificación de los usuarios y "reducir los errores de inclusión en la asignación de subsidios energéticos", la Subsecretaría identificó a usuarios del AMBA ubicados "tanto en urbanizaciones cerradas del Gran Buenos Aires como en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El Gobierno aclaró que los usuarios recategorizados que consideren que su exclusión no corresponde podrán solicitar que se revise la asignación del subsidio a través del mecanismo de Trámites a Distancia (TAD) provisto por la Secretaría de Energía.

La medida abarca a 439 countries y barrios cerrados de las zonas norte, oeste y sur del AMBA, pero excluye al barrio popular Rodrigo Bueno, ubicado dentro de Puerto Madero. Se estima que el ahorro en subsidios a tarifas eléctricas y de gas representaría unos $3 mil millones anuales.

La Subsecretaría de Energía indicó que los resultados obtenidos tras el análisis y el cruce de información para detectar a usuarios mal categorizados "ofrecen un alto grado de confiabilidad", por lo que "quedan convalidados y dispuestos a ser replicados en futuros análisis en otras regiones geográficas del país".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.500

Los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las opciones preferidas por los argentinos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Luis Caputo anunció que Argentina vuelve al mercado de deuda.

Caputo anunció que Argentina vuelve al mercado de deuda: los detalles

Los montos devueltos por Anses varían según zona y condición.

Atención ANSES: últimos días para entregar la Libreta de la AUH de ANSES

La documentación certifica que se cumplieron salud, vacunación y escolaridad.

AUH de ANSES: por qué el 31 de diciembre 2025 es una fecha determinante

La Libreta AUH certifica controles clave que habilitan el cobro del acumulado anual.

ANSES deposita $796.122 en diciembre 2025 si presentás esta documentación

Rating Cero

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

En redes sociales se multiplican las teorías. 

El guiño de los protagonistas de Stranger Things que alimenta un romance entre Will y Mike

El exfutbolista se separó de Ivana Figueiras.

Bomba: se separó un reconocido futbolista a pocos meses de confirmar su romance

La muerte de CriscillaAnderson generó conmoción.

Murió una de las actrices más queridas que es figura de la serie de Netflix

Rocío Marengo fue madre de su primer hijo.

El dramático relato de Rocío Marengo sobre el parto de su primer hijo: "Me asusté"

últimas noticias

Scaloni ingresó con la Copa del Mundo. 

Así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

Hace 41 minutos
Trump halagó a Milei.

Trump elogió a Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..."

Hace 1 hora
Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Hace 1 hora
Esta nueva opción es mucho más fácil de instalar.

Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026

Hace 1 hora
Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Hace 1 hora