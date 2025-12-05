El Gobierno eliminará casi 3 mil subsidios de countries y barrios cerrados

Esta medida afectará a los hogares que se habían inscripto bajo el rótulo de "ingresos bajos o medios". Se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero y "va a implicar un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año", informaron.

El Gobierno detalló cómo será la segmentación de los servicios de luz y gas.

El Gobierno anunció que eliminará casi 3 mil subsidios de countries y barrios cerrados , que se habían inscripto bajo el rótulo de "ingresos bajos o medios", al momento de inscribirse en el registro. Según informaron, esto implicaría "un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año".

Según informó el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni , "esta medida se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA que también percibían subsidios injustamente".

En tal sentido, el funcionario explicó que esta determinación implicará "un ahorro de más de 3.560 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal" .

Desde la Secretaría de Energía de la Nación también informaron que en el marco de la revisión integral del padrón del Registro del Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) incorporaron el análisis de urbanizaciones cerradas de la provincia de Córdoba, donde se identificaron 2.854 hogares que recibían subsidios a pesar de residir en countries y barrios de alto poder adquisitivo.

El Gobierno Nacional va a eliminar los subsidios de más de 2.854 hogares de countries y barrios cerrados que se habían inscripto como ingresos bajos o medios. Esta medida se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados…

En conjunto con la anterior quita de subsidios energéticos a usuarios del AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero, un total de 15.518, "ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $3.560 millones, reforzando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema de subsidios", sentenciaron en un comunicado oficial.

El Gobierno oficializó la quita de subsidios energéticos a usuarios de countries del AMBA y Puerto Madero

Gas llama 5-7-25.png

El Gobierno oficializó la quita de subsidios energéticos a unos 15.500 usuarios de countries del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del barrio porteño de Puerto Madero, quienes estaban categorizados como de ingresos bajos y medios a pesar de que viven en zonas consideradas de alto poder adquisitivo.

La medida, que había sido anunciada hace dos semanas por el vocero Manuel Adorni, se publicó este lunes en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, y se enmarca en el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados.

La Disposición 1/2025 señala que, de acuerdo con el análisis y cruces de datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), "se evidencia que existe una gran cantidad de usuarios residenciales segmentados como N2 (Menores Ingresos) y N3 (Ingresos Medios), ubicados en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva".

Para mejorar la identificación de los usuarios y "reducir los errores de inclusión en la asignación de subsidios energéticos", la Subsecretaría identificó a usuarios del AMBA ubicados "tanto en urbanizaciones cerradas del Gran Buenos Aires como en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El Gobierno aclaró que los usuarios recategorizados que consideren que su exclusión no corresponde podrán solicitar que se revise la asignación del subsidio a través del mecanismo de Trámites a Distancia (TAD) provisto por la Secretaría de Energía.

La medida abarca a 439 countries y barrios cerrados de las zonas norte, oeste y sur del AMBA, pero excluye al barrio popular Rodrigo Bueno, ubicado dentro de Puerto Madero. Se estima que el ahorro en subsidios a tarifas eléctricas y de gas representaría unos $3 mil millones anuales.

La Subsecretaría de Energía indicó que los resultados obtenidos tras el análisis y el cruce de información para detectar a usuarios mal categorizados "ofrecen un alto grado de confiabilidad", por lo que "quedan convalidados y dispuestos a ser replicados en futuros análisis en otras regiones geográficas del país".