Villa Lugano: fuerte apagón en medio de las altas temperaturas

Este viernes la temperatura superará los 35°, aunque ya hay estructuras golpeadas por el termómetro: un colegio y una salita se quedaron sin suministro eléctrico.

Por

Lugano, una de las zonas afectadas por los cortes de luz.

En plena ola de calor, una explosión en un tablero de baja tensión dejó sin suministro eléctrico a más de 800 usuarios en los monoblocks de Villa Lugano. El incidente ocurrió anoche, alrededor de las 21.30, en el edificio Uriburu 27, ubicado sobre la calle Uriburu al 5700. Desde esa hora, una amplia zona del barrio permanece sin luz y los vecinos atraviesan múltiples complicaciones.

Según informó C5N desde el lugar, la detonación se produjo dentro de una pequeña sala donde se encuentra el tablero principal. Las llamas y el humo alarmaron a los residentes, quienes relataron momentos de gran tensión. “Se escucharon dos explosiones. Y salió mucho humo, el chispazo generó que mucha gente no pudiera salir por el humo y demás”, contó uno de los vecinos, señalando que la falla afectó también a la escuela Lola Mora y al centro de salud ubicado en la misma manzana, ambos hoy sin actividad.

El tablero quedó completamente carbonizado y, según los operarios de la empresa distribuidora, su reparación demandará varias horas de trabajo. “Por lo menos a la noche o directamente mañana”, explicaron a los residentes, ya que además deberán romper parte de la vereda para reemplazar cables dañados.

Entre los mayores inconvenientes se encuentra la imposibilidad de usar los ascensores. Muchos vecinos viven en pisos altos y tienen movilidad reducida. Una mujer explicó: “Estoy sin luz yo también. Este, imagínate que somos personas grandes, en cualquier momento nos quedamos sin agua… hay personas más grandes que yo todavía que no pueden subir ni bajar y no se puede. Hay que tratar de acelerar todo esto”.

Otra vecina, que vive en el octavo piso, relató el impacto del estallido: “Sí, escuchó la explosión. Sí, yo casi me muero. Me muero. Me me asusté mucho. Más el segundo que empezó a salir humo y se está incendiando todo”.

Otra de las principales preocupaciones es la pérdida de alimentos y el riesgo para personas que dependen de medicación refrigerada. “Mi consuegra es diabética… mi hija corriendo buscando dónde poner las insulinas, todo eso porque eso necesita frío continuamente”, explicó una de las entrevistadas.

No tenemos el frío en la heladera, hay medicación, gente mayor que no puede bajar… era un arbolito de Navidad anoche que prendía y apagaba, subía y bajaba la luz, pero así intermitente. Era de terror”, contó otra de las vecinas.

Los vecinos remarcaron que el diseño de los edificios es muy antiguo y que el tablero de baja tensión está ubicado dentro de la estructura. “El tablero está dentro del edificio mismo porque lo hicieron así”, señaló una mujer. La distancia con los departamentos del primer piso es de apenas un metro, lo que agrava el riesgo de eventuales explosiones.

Ante la dimensión del problema, los vecinos piden respuestas. Solicitaron especialmente restablecer el ascensor o habilitar un generador, al menos para asistir a las personas mayores y permitir la refrigeración de medicamentos. “Hay gente discapacitada, hay ancianos… no es de terror desde anoche”, afirmó una vecina.

