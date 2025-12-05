IR A
IR A

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

La empresa de entretenimiento anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares. Incluye un enorme catálogo como Los Soprano, Juego de Tronos, y el Universo DC. Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD prevista para el tercer trimestre de 2026.

Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Netflix confirmó la compra de Warner Bros. Discovery, Inc. por un total de 82.700 millones de dólares, que incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Esto implica que adquiere un enorme catálogo de producciones como Los Soprano, Juego de Tronos, y el Universo DC.

Esta comedia fue escrita y protagonizada por Jason Segel.
Te puede interesar:

La película de Netflix que mezcla las risas con una invitación a la reflexión sobre el amor

La empresa de streaming compartió un comunicado en redes sociales, donde explicó que la transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD con un valor empresarial total de aproximadamente 82.700 millones de dólares.

"Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026", detallaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/1996912825508462707&partner=&hide_thread=false

Esta noticia es un bombazo para la industria de entretenimiento y el streaming global, el catálogo se ampliará con producciones como "The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC".

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, expresó que "nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo". "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios, K-Pop y El juego del calamar , podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa", añadió.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso.
play

Está en Netflix, es una comedia argentina y la protagonizan Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.
play

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix
play

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

De terror: Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos
play

Esta película combina terror con mucho suspenso y te dejará al borde del sillón hasta el final: llegó a Netflix y es furor

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

Atención a donde ubicas el router del Wifi.

Este elemento está en todos los hogares y te hace el Wifi más lento: no es ni el microondas ni las paredes

Hace menos de un minuto
En Córdoba hay un pequeño pueblito rural con senderos naturales, cascadas y balnearios de encanto único.

Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene senderos naturales, cascadas y balnearios

Hace 4 minutos
Con 25 años de trayectoria, Fundación Vía Libre fue reconocida en Barcelona.

Una fundación argentina, reconocida mundialmente por identificar sesgos en inteligencias artificiales

Hace 10 minutos
El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.500

Hace 23 minutos
Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

Hace 28 minutos