Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner La empresa de entretenimiento anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares. Incluye un enorme catálogo como Los Soprano, Juego de Tronos, y el Universo DC. Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD prevista para el tercer trimestre de 2026.







Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas.

Netflix confirmó la compra de Warner Bros. Discovery, Inc. por un total de 82.700 millones de dólares, que incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Esto implica que adquiere un enorme catálogo de producciones como Los Soprano, Juego de Tronos, y el Universo DC.

La empresa de streaming compartió un comunicado en redes sociales, donde explicó que la transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD con un valor empresarial total de aproximadamente 82.700 millones de dólares.

"Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026", detallaron.

Esta noticia es un bombazo para la industria de entretenimiento y el streaming global, el catálogo se ampliará con producciones como "The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC".

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, expresó que "nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo". "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios, K-Pop y El juego del calamar , podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa", añadió.

