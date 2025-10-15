Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de octubre

La divisa oficial opera a $1.339,38 para la compra y $1.392,40 para la venta tras el condicionamiento del apoyo de Donald Trump a los resultados de las elecciones.

El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.339,38 para la compra y $1.392,40 para la venta, luego de un comienzo de semana a la baja y tras el condicionamiento del apoyo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los resultados de las elecciones legislativas nacionales . Mientras tanto, en Banco Nación se vende a $1.415 y el blue opera a $1.420 .

Reacción negativa de los mercados a la cumbre Trump-Milei: los bonos argentinos se hunden en Wall Street

A pesar de la falta de anuncios luego del encuentro en Washington, el mercado no descarta la implementación del plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones .

Sin embargo, la primera reacción fue negativa: los bonos en dólares y las acciones argentinas sufrieron caídas en Wall Street de hasta un 8,6% tras las declaraciones de Trump. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, se "hizo una interpretación errónea" sobre los dichos del mandatario de EEUU: advirtió que se trató de "una confusión" que "seguramente se corregirá" en la rueda de este miércoles.

En un octubre caliente, marcado por las elecciones legislativas nacionales, sigue vigente además la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $332,12 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno. Stock

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.339,38 para la compra y $1.392,40 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.360.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.468,90, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.454,99.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.396,5.