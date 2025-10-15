Este es el perfume favorito de Taylor Swift: cuánto sale en Argentina

La cantante reveló que usa una fragancia de con notas amaderadas y exóticas que refleja su estilo elegante y sofisticado.

Taylor Swift no dudó en elegir uno de los perfumes más delicados de la línea de Tom Ford.

Taylor Swift no solo marca tendencia con su música o sus giras multitudinarias, sino también con su estilo y su forma de construir una imagen coherente en cada detalle. Desde sus looks hasta su aroma, todo parece pensado al milímetro. En los últimos meses, sus fans lograron descifrar cuál es el perfume que la artista usa habitualmente , y el dato se volvió viral entre los swifties.

Aunque la cantante nunca dio demasiados detalles sobre su rutina de belleza, sí dejó escapar una pista en una charla casual durante los MTV Video Music Awards 2024. Allí, cuando la drag queen Xunami Muse elogió su fragancia, Swift respondió con una simple frase que encendió la curiosidad de todos: “Es Tom Ford”. Desde entonces, sus seguidores comenzaron a investigar y llegaron a una conclusión casi unánime: el perfume sería Santal Blush , una de las fragancias más exclusivas de la marca.

El detalle no es menor. Tom Ford es sinónimo de lujo y elegancia, y Santal Blush se destaca por su carácter envolvente y sofisticado. Se trata de un aroma amaderado con notas de sándalo, ylang-ylang, canela y almizcle , que combina sensualidad y calidez sin volverse empalagoso. Su esencia, según los expertos en perfumería, evoca una sensación “de segunda piel” y se adapta bien a cualquier temporada.

Aunque Taylor nunca confirmó explícitamente que use Santal Blush , la fragancia aparece en su documental Miss Americana y también en varias fotos donde se observa la botella en su tocador. El frasco, minimalista y de líneas limpias, deja ver un líquido ámbar dentro de un envase transparente con tapa marrón y detalles dorados.

El perfume pertenece a la línea “Private Blend” de Tom Ford, una colección de autor que agrupa algunas de las esencias más exclusivas de la marca. Su descripción oficial habla de “una oda al sándalo embriagador”, y los fanáticos lo asocian con el estilo maduro y elegante que Swift adoptó en los últimos años, especialmente durante su etapa Midnights.

Entre sus componentes se destacan el aceite de corteza de canela de Sri Lanka, semillas de zanahoria, ylang-ylang de Madagascar y lágrimas de benjuí de Laos, lo que genera una mezcla entre lo floral, lo especiado y lo leñoso. En palabras simples: un aroma que deja huella sin ser invasivo.

Cuánto sale el perfume favorito de Taylor Swift en Argentina

El Santal Blush cuesta alrededor de 450 dólares en su presentación de 50 ml, lo que en Argentina equivale a más de $600.000. En tiendas de lujo como Tom Ford Beauty o importadores oficiales, su precio puede variar según el stock y los impuestos.

Para quienes buscan algo similar pero sin desembolsar una fortuna, existen “dupes” o equivalentes que replican parte de su esencia. Uno de los más mencionados es el Divain-629, un perfume inspirado en el Santal Blush que combina notas de canela, jazmín, sándalo y almizcle. Su valor ronda los 100 mil pesos, y varias usuarias en redes aseguran que su duración y aroma son sorprendentemente parecidos al original.

En definitiva, el perfume favorito de Taylor Swift confirma algo que sus fans ya sabían: su estilo es tan cuidado como su música. Y aunque no todos puedan acceder al frasco original de Tom Ford, la búsqueda por oler “como Taylor” demuestra que la cantante sigue marcando tendencia, incluso en los detalles más personales.