Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina El reality show vuelve a la televisión luego de varios meses desde el fin del certamen que consagró campeón a Tato Algorta.







Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Telefe

El reality show Gran Hermano vuelve con una nueva edición en la casa argentina de Telefe y hay mucha expectativa en la audiencia por lo que será un 2026 con más de una versión del programa con más rating de la televisión.

A través de sus redes sociales, el Canal 10 compartió un video y confirmó la llegada del reality show. En el mismo, expresaron: "El inicio de una historia en nuestra pantalla, porque Gran Hermano se siente más uruguayo y más cerca que nunca. Un desafío de quienes sueñan en grande. En el año en que cumplimos 70 años de televisión en Uruguay, decidimos ir más allá. ¡Gran Hermano Uruguay!".

Con imágenes de Bautista Mascia y Tato Algorta, agregaron: "En Uruguay, cada versión emitida fue un fenómeno, lideró en audiencia, instauró tendencias y vio coronarse a dos uruguayos consecutivos. Este 2026 comienza nuestra historia". De esta manera, no revelaron en qué fecha exacta se estrenará pero evidenciaron que el próximo año habrá por lo menos dos ediciones, ya que también estará Gran Hermano Generación Dorada por Argentina.

Embed ¡En 2026 llega GRAN HERMANO URUGUAY a la pantalla del 10! ¡Oficialmente comenzó nuestra historia! #GranHermanoUY | @GranHermano_Uy pic.twitter.com/hIPYySImIJ — Canal 10 (@canal10uruguay) October 14, 2025

Con respecto a la versión argentina, el canal Telefe se encuentra en plenas negociaciones para conseguir los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y se filtraron dos nombres de famosas que estarán en el reality show, algo que sorprendió al público con motivo de sus carreras internacionales.