IR A
IR A

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

El reality show vuelve a la televisión luego de varios meses desde el fin del certamen que consagró campeón a Tato Algorta.

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Telefe
El joven volvió a su hogar y pudo abrazar a sus pequeñas.
Te puede interesar:

Emotivo video: Daniela Celis mostró la recuperación del ex Gran Hermano Thiago Medina

A través de sus redes sociales, el Canal 10 compartió un video y confirmó la llegada del reality show. En el mismo, expresaron: "El inicio de una historia en nuestra pantalla, porque Gran Hermano se siente más uruguayo y más cerca que nunca. Un desafío de quienes sueñan en grande. En el año en que cumplimos 70 años de televisión en Uruguay, decidimos ir más allá. ¡Gran Hermano Uruguay!".

Con imágenes de Bautista Mascia y Tato Algorta, agregaron: "En Uruguay, cada versión emitida fue un fenómeno, lideró en audiencia, instauró tendencias y vio coronarse a dos uruguayos consecutivos. Este 2026 comienza nuestra historia". De esta manera, no revelaron en qué fecha exacta se estrenará pero evidenciaron que el próximo año habrá por lo menos dos ediciones, ya que también estará Gran Hermano Generación Dorada por Argentina.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará en Telefe

El exfutbolista Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras apenas dos días de competencia y tomó por sorpresa a la audiencia de Telefe, ya que su presencia era una de las más importantes con motivo del morbo generado alrededor de su reencuentro con la conductora Wanda Nara.

Maxi López MasterChef Celebrity
Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras dos días de competencia.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras dos días de competencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 

Nacho reveló cómo se encuentra Thiago tras recibir el alta: "No recordaba nada"

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días.

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días

Thiago Medina estuvo internado 28 días y fue sometido a 3 operaciones

La mejor noticia: Daniela Celis confirmó que le dieron el alta a Thiago Medina

últimas noticias

El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

Hace 10 minutos
play

Rechazaron el pedido de José Luis Espert para llevar su causa a Comodoro Py

Hace 31 minutos
El momento de la detención de Pablo Laurta.

Habló el conserje del hotel: los detalles de la estadía del asesino Pablo Laurta antes de su detención

Hace 39 minutos
play

Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza"

Hace 59 minutos
El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Hace 1 hora