Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. Con un elenco encabezado por Asli Enver, Engin Akyürek y Serkan Altunorak, esta historia romántica con tintes de drama y poder ha logrado seducir a espectadores de todos los continentes.
La trama, ambientada en una Estambul moderna y majestuosa, gira en torno a los contrastes entre el amor, el dinero y la ambición, ingredientes clásicos del género que aquí se presentan con una estética deslumbrante y un guion lleno de giros. Dirigida por Uluç Bayraktar, la serie ofrece una mirada intensa al choque entre dos mundos: el del nuevo dinero y el de la vieja aristocracia.
Netflix ha apostado con fuerza por las producciones turcas en los últimos años, pero pocas han logrado un impacto tan inmediato como Amor y riqueza. En menos de una semana desde su estreno, la nueva serie turca en Netflix se posicionó en el puesto número uno del Top 10 global, superando incluso a producciones estadounidenses y europeas.
Sinopsis de Amor y riqueza, la serie turca tendencia de Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero (y para el amor) sacude a toda la élite de Estambul".
Lo que comienza como un desafío social se transforma en una intensa historia de amor, donde ambos protagonistas deberán decidir cuánto están dispuestos a perder para conservar lo que realmente importa.
A lo largo de los ocho episodios de su primera temporada, el espectador es testigo de cómo los sentimientos se mezclan con las estrategias financieras y las alianzas ocultas. El amor, en esta serie, no es un refugio, sino una batalla más dentro del tablero del poder.
Tráiler de Amor y riqueza
Embed - Old Money | Tráiler en Español (Serie de Netflix)
Reparto de Amor y riqueza
- Asli Enver
- Engin Akyürek
- Serkan Altunorak
- Ismail Demirci
- Dolunay Soysert
- Taro Emir Tekin
- Zeynep Oymak
- Selin Sekerci
- Sedef Avci
- Ahmet Utlu