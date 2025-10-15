Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama Acaba de estrenarse una nueva serie turca en Netflix que mezcla lujo, amor y ambición. Con ocho capítulos, ya lidera el ranking global.







La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. Con un elenco encabezado por Asli Enver, Engin Akyürek y Serkan Altunorak, esta historia romántica con tintes de drama y poder ha logrado seducir a espectadores de todos los continentes.

La trama, ambientada en una Estambul moderna y majestuosa, gira en torno a los contrastes entre el amor, el dinero y la ambición, ingredientes clásicos del género que aquí se presentan con una estética deslumbrante y un guion lleno de giros. Dirigida por Uluç Bayraktar, la serie ofrece una mirada intensa al choque entre dos mundos: el del nuevo dinero y el de la vieja aristocracia.

Netflix ha apostado con fuerza por las producciones turcas en los últimos años, pero pocas han logrado un impacto tan inmediato como Amor y riqueza. En menos de una semana desde su estreno, la nueva serie turca en Netflix se posicionó en el puesto número uno del Top 10 global, superando incluso a producciones estadounidenses y europeas.

Sinopsis de Amor y riqueza, la serie turca tendencia de Netflix Según la sinopsis oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero (y para el amor) sacude a toda la élite de Estambul".

Lo que comienza como un desafío social se transforma en una intensa historia de amor, donde ambos protagonistas deberán decidir cuánto están dispuestos a perder para conservar lo que realmente importa.

A lo largo de los ocho episodios de su primera temporada, el espectador es testigo de cómo los sentimientos se mezclan con las estrategias financieras y las alianzas ocultas. El amor, en esta serie, no es un refugio, sino una batalla más dentro del tablero del poder.

Reparto de Amor y riqueza

Asli Enver

Engin Akyürek

Serkan Altunorak

Ismail Demirci

Dolunay Soysert

Taro Emir Tekin

Zeynep Oymak

Selin Sekerci

Sedef Avci

Ahmet Utlu amor y riqueza