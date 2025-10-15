IR A
Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama

Acaba de estrenarse una nueva serie turca en Netflix que mezcla lujo, amor y ambición. Con ocho capítulos, ya lidera el ranking global.

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. 

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. Con un elenco encabezado por Asli Enver, Engin Akyürek y Serkan Altunorak, esta historia romántica con tintes de drama y poder ha logrado seducir a espectadores de todos los continentes.

La trama, ambientada en una Estambul moderna y majestuosa, gira en torno a los contrastes entre el amor, el dinero y la ambición, ingredientes clásicos del género que aquí se presentan con una estética deslumbrante y un guion lleno de giros. Dirigida por Uluç Bayraktar, la serie ofrece una mirada intensa al choque entre dos mundos: el del nuevo dinero y el de la vieja aristocracia.

Netflix ha apostado con fuerza por las producciones turcas en los últimos años, pero pocas han logrado un impacto tan inmediato como Amor y riqueza. En menos de una semana desde su estreno, la nueva serie turca en Netflix se posicionó en el puesto número uno del Top 10 global, superando incluso a producciones estadounidenses y europeas.

Sinopsis de Amor y riqueza, la serie turca tendencia de Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero (y para el amor) sacude a toda la élite de Estambul".

Lo que comienza como un desafío social se transforma en una intensa historia de amor, donde ambos protagonistas deberán decidir cuánto están dispuestos a perder para conservar lo que realmente importa.

A lo largo de los ocho episodios de su primera temporada, el espectador es testigo de cómo los sentimientos se mezclan con las estrategias financieras y las alianzas ocultas. El amor, en esta serie, no es un refugio, sino una batalla más dentro del tablero del poder.

amor y riquezaaa

Tráiler de Amor y riqueza

Embed - Old Money | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Reparto de Amor y riqueza

  • Asli Enver
  • Engin Akyürek
  • Serkan Altunorak
  • Ismail Demirci
  • Dolunay Soysert
  • Taro Emir Tekin
  • Zeynep Oymak
  • Selin Sekerci
  • Sedef Avci
  • Ahmet Utlu
amor y riqueza
