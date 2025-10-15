Israel cumplió con otra parte del acuerdo de paz y entregó los restos de 45 palestinos a Gaza

Las autoridades indicaron que "se está trabajando para identificar los restos mediante pruebas de ADN antes de entregarlos a sus familiares". Por el lado israelí, advirtieron que uno de los ocho fallecidos entregados no sería uno de los secuestrados.

Israel restituyó este martes los restos de 45 palestinos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que luego los entregó a las autoridades de Gaza, en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros que continúa en curso.

Los cuerpos llegaron al Complejo Médico Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, a través del cruce de Kerem Shalom. Desde allí, el personal sanitario inició los análisis genéticos necesarios para confirmar la identidad de las víctimas antes de que sean devueltas a sus familias.

En un comunicado, el CICR explicó que su participación se limitó a supervisar el procedimiento, realizado bajo coordinación de las partes involucradas y conforme a los principios humanitarios internacionales que regulan este tipo de operaciones.

Gabriel Michi desde Israel, contó en Mañanas Argentinas por C5N que en la frontera se vive un contexto de máxima tensión por la entrega de uno de los cuerpos. Según el periodista, Israel denunció que uno de los cuerpos no es de los rehenes. Hasta el momento se entregaron 7 y faltarían otros 21.

El periodista comentó que desde Hamás aclararon que iba a tomarles tiempo poder identificarlos. Según indicaron, hay uno de los que entregaron que sería un ciudadno gazatí que murió como consecuencia de los bombardeos y que no tenía que ver con el intercambio de rehenes. La discusión se basa en cuándo se va a poder devolver los cuerpos que faltan y cuánto quieren esperar desde Israel.

Además, es un hecho que Donald Trump metió presión para que los terroristas entreguen los cuerpos, situación que no es menor considerando el contexto internacional.

En tanto, en Hamás continúan las pujas internas: tras la muerte de tres gazatíes, desde la organización terrorista indicaron que eran "traidores", por lo que decidieron ejecutarlos de manera pública ante los ojos de todos. Está generando muchísima repercusión.

Israel acusa a Hamás de incumplimiento del acuerdo, tras entregar solo cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos

Tras la liberación de los 20 rehenes que continuaban con vida en la Franja de Gaza, Israel acusa a Hamás de incumplimiento del acuerdo por solamente entregar cuatro de los 28 cuerpos de los israelíes que permanecen dentro del territorio.

En las últimas horas, Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de los cuatro cuerpos entregados por Hamás el lunes, se trata de Guy Iloz, Bipin Joshi y junto a otros dos secuestrados, cuyas familias no quisieron que la información sea pública, gracias al trabajo del Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir.

Sin embargo, tras la entrega de los 20 rehenes que permanecían con vida en Gaza, Hamás solamente devolvió cuatro de los cuerpos, lo que generó indignación y desconfianza por parte de Israel, quienes le exigieron al grupo terrorista que cumpla con el acuerdo.

Rehenes argentinos Hamás NA

En paralelo, desde Israel, el periodista enviado exclusivo por C5N, Gabriel Michi mostró cómo quedó Tel Aviv tras los ataques de Irán. "Estos fueron los misiles iraníes, esto ocurrió en junio pasado, cuando se produjo la escalada de violencia entre Irán e Israel", informó el cronista.

"Las bombas fueron de tal impacto que destruyeron varios edificios a la redonda, muy cerca del consulado estadounidense. La imagen de la destrucción es esta, lo que están buscando con el acuerdo de paz es que estas imágenes queden en el pasado", sentenció Michi.