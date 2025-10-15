15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La primera declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio: "Todo fue por justicia"

La repudiable justificación se dio en el momento en el que el múltiple asesino era trasladado desde Gualeguaychú hacia Concordia, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio. En Córdoba aguardaban para juzgarlo por las muertes de su expareja Luna Micaela Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

Por
Laurta fue detenido en Gualeguaychu

Laurta fue detenido en Gualeguaychu, desde buscaba escapar a Uruguay.

Pablo Laurta dio su primera declaración tras el doble femicidio y aseguró que "todo fue por justicia". El repudiable comentario lo realizó el detenido cuando era trasladado desde Gualeguaychú hacia Concordia, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero que lo llevó hacia Córdoba.

Pablo Laurta se soometió a un riguroso entrenamiento en Salto.
Te puede interesar:

Doble femicidio en Córdoba: revelan que Pablo Laurta practicó durante diez días cómo cruzar el río Uruguay en kayak

Mientras que en Córdoba aguardan para juzgarlo por las muertes de su expareja Luna Micaela Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

En paralelo, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló detalles de la metodología utilizada por Pablo Laurta, para ingresar de forma clandestina a la Argentina desde Uruguay. Al parecer, Laurta se sometió a un riguroso entrenamiento de diez días para cruzar el Río Uruguay en kayak, en la ciudad de Salto, en Uruguay.

Además, el taxista que traslado a Laurta con su hijo, Pedro, desde Córdoba a Entre Ríos habló con Gustavo Sylvestre por Radio 10. "Los dejé cercano al Hotel Berlín, pero él ya venía hablando con dos hoteles", contó el hombre, que gracias a la Alerta Sofía, detectó que el niño buscado era el que trasladó en su taxi el día anterior.

"Me contaba que estaba separado de la mujer y que le había cagado la vida", sentenció el taxista, mientras recorrían la distancia entre dos provincias, previo a llegar al Hotel Berlín, donde Laurta fue detenido.

Los antecedentes del triple homicidio

Octubre de 2023

  • Luna denuncia por primera vez a Laurta: denunció que estaba armado y le otorgaron una perimetral y un botón antipánico. Ella escapa de la convivencia en Uruguay con su hijo de 4 años.

Enero y febrero 2024

  • Entra al país y viola perimetral, es detenido. Una pericia psicológica determinó “no revestía peligrosidad ni factores de orden psicopatológicos o psiquiátricos de gravedad.
  • Laurta regresa a Uruguay, la justicia ordena que se le coloque una tobillera en cada ingreso al país.

10 de octubre de 2025

  • Venció la medida de restricción perimetral, Laurta ingresó al país el 7 de octubre. "Estuvo siete días entrenando en un kayak para cruzar el río Uruguay de forma ilegal para evitar las medidas de protección para las víctimas", sentenció el periodista Diego Gabriele por la pantalla de C5N.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luna Giardina tenía 26 años.

Habló la hermana de una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba: "Hacía tres años que Luna pedía que alguien la proteja de este monstruo"

play

El paso a paso del doble femicidio de Córdoba: micros, hoteles, un auto incendiado y una misteriosa canoa

play

Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el chofer que trasladó a Pablo Laurta

Agustín Laje y Nicolás Márquez en la presentación del libro en Uruguay.

El presunto doble femicida organizó en 2018 un evento con Agustín Laje y Nicolás Márquez

El logo de Varones Unidos: Regnum tuum significa tu reino en latín.

"Varones Unidos", el grupo antifeminista uruguayo en el que militaba Pablo Laurta

Luna Giardina, una de las víctimas del doble femicidio.

"Todos los psicópatas son asesinos": los escalofriantes últimos posteos de la madre asesinada

Rating Cero

El reality donde surgieron Bandana y Mambrú.

¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

La actriz hizo un particular comentario sobre la IA y el futuro de la humanidad.

El miedo de Leticia Brédice a la Inteligencia Artificial: "Nos puede dejar desamparados"

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

últimas noticias

La billetera virtual anunció nuevos beneficios para sus usuarios.

Cómo es el reintegro sin tope en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI en octubre 2025

Hace 6 minutos
Conocé todos los feriados extras que habrá este mes.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 20 de octubre en 2025

Hace 8 minutos
El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

El dólar se mantiene por debajo de los $1.400, pero hay expectativa tras los dichos de Trump

Hace 9 minutos
ARCA señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista.

Cómo queda la jubilación según tu categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

Hace 10 minutos
Los jubilados que superen los $396.298 quedarán fuera del beneficio en octubre.

Urgente ANSES: este grupo se queda afuera de un importante bono en octubre 2025

Hace 12 minutos