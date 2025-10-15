La primera declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio: "Todo fue por justicia" La repudiable justificación se dio en el momento en el que el múltiple asesino era trasladado desde Gualeguaychú hacia Concordia, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio. En Córdoba aguardaban para juzgarlo por las muertes de su expareja Luna Micaela Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. Por







Laurta fue detenido en Gualeguaychu, desde buscaba escapar a Uruguay.

Pablo Laurta dio su primera declaración tras el doble femicidio y aseguró que "todo fue por justicia". El repudiable comentario lo realizó el detenido cuando era trasladado desde Gualeguaychú hacia Concordia, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero que lo llevó hacia Córdoba.

Mientras que en Córdoba aguardan para juzgarlo por las muertes de su expareja Luna Micaela Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1978410165696184678&partner=&hide_thread=false Doble femicidio de Córdoba: habló el asesino y dijo que "todo fue por justicia"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Jz7Zd9CMVj — C5N (@C5N) October 15, 2025

En paralelo, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló detalles de la metodología utilizada por Pablo Laurta, para ingresar de forma clandestina a la Argentina desde Uruguay. Al parecer, Laurta se sometió a un riguroso entrenamiento de diez días para cruzar el Río Uruguay en kayak, en la ciudad de Salto, en Uruguay.

Además, el taxista que traslado a Laurta con su hijo, Pedro, desde Córdoba a Entre Ríos habló con Gustavo Sylvestre por Radio 10. "Los dejé cercano al Hotel Berlín, pero él ya venía hablando con dos hoteles", contó el hombre, que gracias a la Alerta Sofía, detectó que el niño buscado era el que trasladó en su taxi el día anterior.