Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de octubre

La divisa oficial cotizó a $1.339,38 para la compra y $1.392,40 para la venta en una jornada marcada por la visita del Presidente a la Casa Blanca: el MEP y el CCL se dispararon, mientras que la divisa informal saltó $20, tras el condicionamiento del apoyo del republicano a los resultados de las elecciones.

luego de un comienzo de semana a la baja y tras el condicionamiento del apoyo por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump a los resultados de las elecciones legislativas nacionales

En el encuentro en Washington, el mercado no descarta que existan más anuncios como parte del plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones .

En un octubre caliente, marcado por las elecciones legislativas nacionales, sigue vigente además la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas, sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $318,3 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.360.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.468,90, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.454,99.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.396,5.