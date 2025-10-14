14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de octubre

La divisa oficial cotizó a $1.339,38 para la compra y $1.392,40 para la venta en una jornada marcada por la visita del Presidente a la Casa Blanca: el MEP y el CCL se dispararon, mientras que la divisa informal saltó $20, tras el condicionamiento del apoyo del republicano a los resultados de las elecciones.

Por
El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

Freepik
Los bonos argentinos se hunden hasta un 11%. 
Te puede interesar:

Reacción negativa de los mercados a la cumbre Trump-Milei: los bonos argentinos se hunden en Wall Street

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $318,3 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar cotiza a la baja en una semana marcada por la cumbre entre Trump y Milei.

El dólar cotiza a la baja en una semana marcada por la cumbre entre Trump y Milei.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.339,38 para la compra y $1.392,40 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.360.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.800,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.468,90, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.454,99.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.396,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

El dólar volvió a caer en respuesta al anuncio de la intervención del Tesoro de EEUU

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

El dólar oficial viene de una semana a la baja tras el anuncio desde Washington.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de octubre

El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

En una rueda financiera volátil, los dólares financieros se desplomaron y el oficial cambió su tendencia a la baja

Rating Cero

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

El perfume elegido por la empresaria rosarina rápidamente se agotó en tiendas y plataformas online.

Este es el perfume favorito de Antonela Roccuzzo: cuánto sale

últimas noticias

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 26 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 50 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora
El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Hace 1 hora