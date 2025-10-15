Explosión en una feria de ciencias del colegio Guadalupe de Palermo: cuatro menores heridos

El incidente ocurrió mientras los alumnos realizaban un experimento con alcohol etílico, parecido al que falló en Pergamino. Fueron trasladados por el SAME con quemaduras en el pecho y el rostro.

Cuatro menores resultaron heridos cuando explotó un experimento durante una feria de ciencias en el colegio Guadalupe, en el barrio porteño de Palermo, y según los primeros reportes se trataría de un accidente similar al que ocurrió el jueves pasado en Pergamino.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:20 en el establecimiento ubicado sobre la calle Paraguay al 3900, entre Julián Álvarez y Medrano. El evento, del que participaban alumnos de primer a quinto año del secundario, incluía la presentación de un experimento de química tipo volcán con alcohol etílico.

Tras un llamado al 911, ambulancias y personal de la Comisaría Vecinal 14A llegaron al colegio. El SAME informó que hubo cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores y una es mayor de edad. Los más graves son tres alumnos de 16, 14 y 13 años que sufrieron quemaduras en el pecho y el rostro.

Los dos heridos leves fueron atendidos en el lugar, mientras que los otros tres fueron trasladados a los hospitales Gutiérrez, Fernández y Rivadavia. Las clases no se suspendieron, pero varios padres se acercaron al establecimiento para retirar a sus hijos y pedir más información.

"Estaban en una exposición de ciencias y aparentemente explotó algo", contó a C5N una madre del colegio. Según el relato de su hija, "se hizo una explosión y salieron todos corriendo: gritos, caos, chicos llorando". "Vio a un par de nenes con la ropa incendiada que salieron corriendo, uno se sacó la ropa en el patio. Fue terrible", afirmó.

Otra mamá aseguró que "los chicos están con mucha angustia" porque vieron "a un compañero prendido fuego". "Mi hijo me dijo que había como un mechero, estaban manipulando alcohol. El chico quiso tocar algo y se ve que le había quedado alcohol en la mano o el brazo, y se prendió fuego al toque", relató.

Federico, uno de los alumnos que participaba de la feria de ciencias, contó que estaban "haciendo un experimento, la mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza". "Estamos todos muy conmocionados. Yo lo vi que se prendió fuego entero, estaba al lado mío. Fue tremendo", sostuvo.

Tras el incidente, el Ministerio de Educación porteño informó que está trabajando en un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos con el objetivo de reducir el mínimo los riesgos de accidentes. La resolución saldría en los próximos días con la firma de la ministra Mercedes Miguel.