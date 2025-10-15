15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Explosión en una feria de ciencias del colegio Guadalupe de Palermo: cuatro menores heridos

El incidente ocurrió mientras los alumnos realizaban un experimento con alcohol etílico, parecido al que falló en Pergamino. Fueron trasladados por el SAME con quemaduras en el pecho y el rostro.

Por

El accidente ocurrió durante un experimento químico.

Cuatro menores resultaron heridos cuando explotó un experimento durante una feria de ciencias en el colegio Guadalupe, en el barrio porteño de Palermo, y según los primeros reportes se trataría de un accidente similar al que ocurrió el jueves pasado en Pergamino.

La brutalidad del crimen aceleró las pesquisas policiales. 
Te puede interesar:

Es uno de los crímenes más perturbadores de Nueva York, ocurrió en Central Park y tiene un detalle increíble: cuál fue

El incidente ocurrió alrededor de las 10:20 en el establecimiento ubicado sobre la calle Paraguay al 3900, entre Julián Álvarez y Medrano. El evento, del que participaban alumnos de primer a quinto año del secundario, incluía la presentación de un experimento de química tipo volcán con alcohol etílico.

Tras un llamado al 911, ambulancias y personal de la Comisaría Vecinal 14A llegaron al colegio. El SAME informó que hubo cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores y una es mayor de edad. Los más graves son tres alumnos de 16, 14 y 13 años que sufrieron quemaduras en el pecho y el rostro.

Los dos heridos leves fueron atendidos en el lugar, mientras que los otros tres fueron trasladados a los hospitales Gutiérrez, Fernández y Rivadavia. Las clases no se suspendieron, pero varios padres se acercaron al establecimiento para retirar a sus hijos y pedir más información.

"Estaban en una exposición de ciencias y aparentemente explotó algo", contó a C5N una madre del colegio. Según el relato de su hija, "se hizo una explosión y salieron todos corriendo: gritos, caos, chicos llorando". "Vio a un par de nenes con la ropa incendiada que salieron corriendo, uno se sacó la ropa en el patio. Fue terrible", afirmó.

Otra mamá aseguró que "los chicos están con mucha angustia" porque vieron "a un compañero prendido fuego". "Mi hijo me dijo que había como un mechero, estaban manipulando alcohol. El chico quiso tocar algo y se ve que le había quedado alcohol en la mano o el brazo, y se prendió fuego al toque", relató.

Federico, uno de los alumnos que participaba de la feria de ciencias, contó que estaban "haciendo un experimento, la mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza". "Estamos todos muy conmocionados. Yo lo vi que se prendió fuego entero, estaba al lado mío. Fue tremendo", sostuvo.

Tras el incidente, el Ministerio de Educación porteño informó que está trabajando en un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos con el objetivo de reducir el mínimo los riesgos de accidentes. La resolución saldría en los próximos días con la firma de la ministra Mercedes Miguel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Defensor de Cuba, enemigo del Apartheid sudafricano y crítico de la Guerra de Vietnam.

El crimen conmocionó al país europeo pero su caso fue cerrado 34 años después: dónde sucedió

Celeste González está detenida por el triple femicidio.

La revelación de una de las detenidas por el triple femicidio en Varela: "Llamaron a la familia mientras la torturaban"

El cuerpo fue hallado en la zona de Valentina Norte Rural.

Neuquén: encontraron un cuerpo envuelto en plástico e investigan si es de una mujer desaparecida hace un mes

Laurta fue detenido en Gualeguaychu, desde buscaba escapar a Uruguay.

La primera declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio: "Todo fue por justicia"

Pablo Laurta se soometió a un riguroso entrenamiento en Salto.

Doble femicidio en Córdoba: revelan que Pablo Laurta practicó durante diez días cómo cruzar el río Uruguay en kayak

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

play

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Hace 14 minutos
Un avión de Aerolíneas sufrió una falla que provocó el desvío de servicios.

Alerta en Aeroparque: se normalizan los vuelos tras un aterrizaje de emergencia

Hace 30 minutos
Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

Hace 34 minutos
El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

Efecto Trump: vuelve a subir el dólar y el blue trepa a $1.465

Hace 52 minutos
Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.

El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Hace 57 minutos