Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas La influencer estadounidense volvió a generar controversia en redes sociales con su nuevo producto viral.







Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior. Redes sociales

La influencer estadounidense Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico sintético y se agotó en menos de 24 horas, una situación que no tardó en ser viral en redes sociales con motivo del insólito producto que ofreció la empresaria y lo rápido que se quedó sin stock.

A través de sus historias de Instagram, la influencer anunció el lanzamiento y los 354 millones de seguidores que tiene solo en esa red social, hicieron que el producto se agotara en menos de 24 horas y se trata de una cifra muy alta en dólares.

Esto último puede observarse al ingresar en el sitio web oficial de la marca Skims, la cual está encargada de la venta de las prendas en cuestión. Allí, se informa que cada una tiene un precio de u$s32 y vienen en 12 colores distintos (skims.com/products/faux-hair-micro-string-thong-cocoa-black-curly), además de poder inscribirse a una "lista de espera" para enterarse cuando repondrán el artículo.

Los 12 colores en cuestión son lo siguientes: Clay Blonde Straight, Clay Ginger Straight, Clay Brown Curly, Clay Black Curly, Sienna Blonde Curly, Sienna Brown Curly, Sienna Ginger Straight, Sienna Black Curly, Cocoa Blonde Straight, Cocoa Ginger Curly, Cocoa Brown Straight y Cocoa Black Curly. Junto con esto, señalaron: "Nuestra bombacha más atrevida hasta ahora".