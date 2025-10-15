15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Reino Unido lanzó un nuevo canal de stream que transmite 24 horas en vivo desde el espacio

El proyecto pretende alcanzar a una amplia audiencia a partir de las imágenes del planeta Tierra, tomadas desde la Estaciones Espacial Internacional.

Por
Los responsables del proyecto incorporaron un rastreador digital que indica la posición exacta de la Estación Espacial Internacional en cada momento.

Los responsables del proyecto incorporaron un rastreador digital que indica la posición exacta de la Estación Espacial Internacional en cada momento.

Un nuevo stream en vivo empezó a transmitir imágenes del planeta Tierra desde el espacio. La propuesta fue llamada Space Live y ya emite en tiempo real las 24 horas del día desde la Estación Espacial Internacional (EEI). El lanzamiento de este nuevo programa se realizó en el Reino Unido y, según sus promotores, las compañías ITV y Sen, apuntan a un público amplio.

La exestrella de rock fue asesinado a los 48 años.
Te puede interesar:

Reino Unido: asesinaron en prisión a un exestrella de rock condenado por abuso sexual a menores

Space Live no funciona como un documental con episodios o segmentos. Este stream es similar al que realizaron científicos del CONICET en el fondo del Mar Argentino. Es decir, la transmición es continua y sin cortes a tres perspectivas diferentes de la Tierra: la zona de acoplamiento de la EEI, un plano horizontal que incluye amaneceres y tormentas y una cámara dirigida hacia la superficie del planeta.

Además, los responsables del proyecto incorporaron un rastreador digital que indica la posición exacta de la EEI en cada momento. Mientras que un servicio de inteligencia artificial aporta datos geográficos y meteorológicos al instante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/1960791330176590195&partner=&hide_thread=false

Este no es el primer stream en vivo que se transmite desde el espacio. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA, de Estados Unidos, tiene un proyecto similar hace años. Pero la novedad de esta cobertura directa es que hay una mejora en la calidad de la imagen que se integra con otros recursos visuales por la utilización de cámaras 4k que mejoran la nitidez y la duración de las señales.

Por otro lado, los operadores de este nuevo canal sumaron una cortina musical constante para acompañar las imágenes tomadas desde el espacio.

Space Live no busca ofrecer el efecto de transformación existencial que mencionan astronautas y pilotos. El “overview effect”, un cambio cognitivo que surge al observar la Tierra desde fuera, solo ocurre con la experiencia directa. Pese a eso, la imagen constante del planeta girando produce impacto y, para algunos espectadores, actúa como recordatorio de la escala global y de la cercanía entre regiones distantes.

Space Live permite observar la Tierra a cualquier hora, sin interferencias ni interrupciones, y produce una percepción contemplativa de nuestro planeta. Para acceder a la transmición desde la EEI, hay que ingresar al siguiente link.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La portada de The Guardian: “Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”.

The Guardian, durísimo con Milei: "Se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma"

El Neokit Chagas ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

Lanzaron el primer test molecular de Argentina para detectar de forma temprana el mal de Chagas en los bebés recién nacidos

El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

El momento de la detención de Pablo Laurta.

Habló el conserje del hotel: los detalles de la estadía del asesino Pablo Laurta antes de su detención

play

"Hay muchos chicos que se queman haciendo retos de TikTok": la revelación de la jefa de guardia del Hospital de Quemados

Dos alumnos de la ExEnet se ríen de la supuesta violación de una mujer.

Córdoba: repudio contra alumnos que se burlaron en un video de la violencia hacia las mujeres

Rating Cero

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

últimas noticias

El Neokit Chagas ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

Lanzaron el primer test molecular de Argentina para detectar de forma temprana el mal de Chagas en los bebés recién nacidos

Hace 7 minutos
El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

Hace 13 minutos
play

Rechazaron el pedido de José Luis Espert para llevar su causa a Comodoro Py

Hace 34 minutos
El momento de la detención de Pablo Laurta.

Habló el conserje del hotel: los detalles de la estadía del asesino Pablo Laurta antes de su detención

Hace 42 minutos
play

Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza"

Hace 1 hora