Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud El cantante habló por primera vez luego de cancelar su recital en Paraná, Entre Ríos, por problemas físicos.







Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud. Instagram

El cantante Palito Ortega reapareció públicamente tras suspender su show en Paraná, Entre Ríos y llevó tranquilidad a sus fanáticos con respecto a su estado de salud, ya que había generado mucha preocupación con respecto a su integridad física a sus 84 años.

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Palito fue consultado por lo ocurrido días atrás y reveló: "Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser? Me agarró una cosa rara que me molesta la cara". Con estas palabras, llevó tranquilidad a sus fans y evidenció que el problema de salud está vinculado a algo más estético que interior.

"En realidad dolor siento poco, pero la molestia es porque se te hincha la cara, el perfil derecho. Estoy tomando todo tipo de medicación que me han indicado y espero que pase pronto y poder retomar otra vez todos los compromisos que tengo pendientes", concluyó el cantante. De esta manera, dejó en claro su deseo por cumplir con los shows que tiene vendidos y esto ayudó a calmar la preocupación de todos.

Palito Ortega historias shows suspendidos salud Palito Ortega lanzó varios comunicados tras suspender su show en Entre Ríos. Capturas Instagram

Con motivo de este problema de salud, Palito Ortega se adelantó y postergó dos de sus próximos recitales. En un primer lugar, uno que iba a realizar el 19 de octubre en Córdoba se pasó para el 27 de noviembre, mientras que otra prevista para el 29 de noviembre en Río Cuarto tuvo que ser postergada para el 2026, aunque sin fecha confirmada.

