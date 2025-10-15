Horóscopo de hoy, jueves 16 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 16 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

(21 de marzo al 20 de abril)

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Momento poco propicio para las inversiones. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Jornada para cuidar las articulaciones.

(21 de abril al 21 de mayo)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Económicamente, no se puede quejar. Es el momento de hacerse valer profesionalmente. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Aproveche los momentos de intimidad. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. En su trabajo, no parará ni un momento. Ponga más interés en restablecerse, anímese.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Entre los miembros de la familia surgirán celos. Recupera un dinero que le deben. Necesita eficacia para progresar laboralmente. Intente encontrar alguna actividad que le atraiga.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Esos caprichos excesivos están repercutiendo en su bolsillo. Excelente momento para

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.