IR A
IR A

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

La principal empresa dedicada a las mediciones de audiencia en televisión realizó una sorpresiva modificación que podría arruinar a Telefe.

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

Redes sociales
Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.
Te puede interesar:

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

En las últimas horas, Kantar Ibope Media, la principal empresa dedicada a las mediciones de audiencia en televisión, decidió cambiar su modo de contabilizar el rating, ya que ahora directamente se podrá ver directamente la cantidad de espectadores. Esto significa que no habrá más conversiones de audiencia en puntos, una modificación muy importante de cara al futuro.

Vinculado a esto, el usuario @MoskitaMuertaOk reveló en X: "Para Ibope, hoy 1 punto de rating representa 150 mil personas". De esta manera, cerca de las 11:00 hrs de este miércoles 15 de octubre, los canales de aire se encontraban con los siguientes números: Telefe (1.9), El Trece (1.1), El Nueve (0,6), América TV (0,3) y TV Pública (0,2).

Nuevo rating
La nueva medición del rating dejó mal parados a Telefe y El Trece.

La nueva medición del rating dejó mal parados a Telefe y El Trece.

Otro de los datos más polémicos de esta nueva manera de medir el rating revela que América TV perdió su tercera posición ante El Nueve, aunque todavía está muy lejos de El Trece. Y en ese sentido, este último sigue cómodo como segundo canal con más audiencia, con un Telefe lejísimos de todos en la cima.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará en Telefe

El exfutbolista Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras apenas dos días de competencia y tomó por sorpresa a la audiencia de Telefe, ya que su presencia era una de las más importantes con motivo del morbo generado alrededor de su reencuentro con la conductora Wanda Nara.

Maxi López MasterChef Celebrity
Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras dos días de competencia.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras dos días de competencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Voz Argentina llegará a su fin este lunes 13 de octubre.

Telefe confirmó la peor noticia sobre La Voz Argentina y desató la furia de los fans

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

El futuro de Beto Casella en Bendita es una gran incógnita.

El Nueve rompió el silencio sobre Beto Casella: "Se debería formalizar la situación"

Marley volvió con Por el mundo﻿ y tuvo malos números de rating.

Telefe quedó expuesto con la vuelta de Marley a la televisión: tuvo su peor rating en mucho tiempo

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

últimas noticias

Mariano Bosch, presidente de IDEA.

Comenzó el Coloquio de IDEA en Mar del Plata: los empresarios pidieron "previsibilidad"

Hace 8 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 16 de octubre

Hace 17 minutos
play

"Hay muchos chicos que se queman haciendo retos de TikTok": la revelación de la jefa de guardia del Hospital de Quemados

Hace 30 minutos
Sam Altman, el dueño de OpenAI, también adelantó que la nueva actualización de ChatGPT tendrá personalidades únicas en función a cada usuario.

ChatGPT permitirá "contenido erótico" en su próxima actualización

Hace 32 minutos
Los ADRs subieron en la jornada de este miércoles.

Luego del anuncio del Tesoro de Estados Unidos, los ADRs rebotaron hasta un 11%

Hace 37 minutos