El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma La principal empresa dedicada a las mediciones de audiencia en televisión realizó una sorpresiva modificación que podría arruinar a Telefe.







Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating. Redes sociales

El rating cambió para siempre luego de que se modifique la forma de medirlo a diario, algo que podría ser un quiebre en la pelea por la audiencia de la televisión con motivo del desconocimiento por cómo funcionará este flamante formato.

En las últimas horas, Kantar Ibope Media, la principal empresa dedicada a las mediciones de audiencia en televisión, decidió cambiar su modo de contabilizar el rating, ya que ahora directamente se podrá ver directamente la cantidad de espectadores. Esto significa que no habrá más conversiones de audiencia en puntos, una modificación muy importante de cara al futuro.

Vinculado a esto, el usuario @MoskitaMuertaOk reveló en X: "Para Ibope, hoy 1 punto de rating representa 150 mil personas". De esta manera, cerca de las 11:00 hrs de este miércoles 15 de octubre, los canales de aire se encontraban con los siguientes números: Telefe (1.9), El Trece (1.1), El Nueve (0,6), América TV (0,3) y TV Pública (0,2).

Nuevo rating La nueva medición del rating dejó mal parados a Telefe y El Trece. Captura Kantar Ibope Media

Otro de los datos más polémicos de esta nueva manera de medir el rating revela que América TV perdió su tercera posición ante El Nueve, aunque todavía está muy lejos de El Trece. Y en ese sentido, este último sigue cómodo como segundo canal con más audiencia, con un Telefe lejísimos de todos en la cima.