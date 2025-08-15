Sin operaciones por la jornada de viernes no laborable, la divisa norteamericana opera a los valores de cierre del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta. El blue se ubica por encima del precio del oficial.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto

En una jornada sin operaciones por el día no laborable, e l dólar oficial cotiza este viernes a los mismos valores del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta (en el Banco Nación a $1.310), bajó $15 y el mayorista llegó a tocar $1.280 tras el bajo rollover de vencimientos de deuda en pesos de la primera subasta del mes de agosto , donde el Tesoro pudo renovar apenas el 61% de los $15 billones . En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.320 .

El Banco Central aumenta el encaje y fortalece el control de la posición en dólares de bancos

El tipo de cambio retrocedió en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones , y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados" .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.332.