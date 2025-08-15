15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto

Sin operaciones por la jornada de viernes no laborable, la divisa norteamericana opera a los valores de cierre del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta. El blue se ubica por encima del precio del oficial.

Por
Dólar hoy

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto

Freepik

En una jornada sin operaciones por el día no laborable, el dólar oficial cotiza este viernes a los mismos valores del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta (en el Banco Nación a $1.310), bajó $15 y el mayorista llegó a tocar $1.280 tras el bajo rollover de vencimientos de deuda en pesos de la primera subasta del mes de agosto, donde el Tesoro pudo renovar apenas el 61% de los $15 billones. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.320.

La decisión fue tomada por el Banco Central.
Te puede interesar:

El Banco Central aumenta el encaje y fortalece el control de la posición en dólares de bancos

El tipo de cambio retrocedió en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólares
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de agosto.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.332.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.300.

Supertasa mata dólar: tras la fallida licitación, el mayorista perforó los $1.300 y el oficial bajó $15

El dólar oficial se mueve alrededor de los $1.300.

El dólar no para de bajar: cayó $5 en medio de la volatilidad de las tasas

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Tensa calma: el dólar volvió a caer en la previa de la licitación del Tesoro

El dólar opera al alza. El blue se mantiene estable.

El dólar arrancó la semana con leve alza

El Banco Central volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos.

El Banco Central oficializó los cheques electrónicos en dólares: cómo funcionarán

El dólar oficial retrocedió tras haberse acercado al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar continúa desinflándose: ¿cómo impactarán las medidas anunciadas por Milei?

Rating Cero

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.
play

Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas

¿Qué pasó con La Voz Argentina?

Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

últimas noticias

El juicio contra Jair Bolsonaro comenzará el 2 de septiembre

Ya tiene fecha el juicio contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

Hace 8 minutos
Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 114% en volumen. 

Día del Niño: la Cámara del Juguete estima tickets bajos y se quejó por la apertura de importaciones

Hace 40 minutos
El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 

Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

Hace 48 minutos
Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Hace 55 minutos
Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Hace 1 hora