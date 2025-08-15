Karol G abrirá el primer show de medio tiempo de NFL en Brasil: "No se trata sólo de un partido"

La cantante Karol G abrirá el primer show de medio tiempo de NFL en Brasil 2025 durante la transmisión en vivo por YouTube. "No se trata sólo de un partido".
La cantante colombiana fue la elegida para el primer juego exclusivo de la NFL transmitido en vivo por YouTube. El duelo será entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers.
El duelo entre Chiefs y Chargers se jugará en la Arena Corinthians, de la ciudad de San Pablo, el viernes 5 de septiembre, un día después del Kickoff 2025.
El anuncio de Youtube y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), marca un hito en la convergencia entre deporte, música y plataformas digitales. Celebrando los “sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, anunció NFL en un comunicado.
La colombiana fue elegida como figura para la que será una jornada mítica para la convergencia entre el deporte la música y las plataformas digitales “Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, detalló.
La artista de pop urbano está promocionando su último álbum Tropicoqueta, que está posicionado en el No. 1 en Billboard. “He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en San Pablo y con los fans alrededor del mundo”.
