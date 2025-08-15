IR A
IR A

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

La actriz celebró en una playa tropical junto a su actual pareja, el músico Van Hunt, con poses sugestiva e indirectas al exjugador de beisbol David Justice.

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Redes Sociales

La actriz Halle Berry celebró sus 59 años y publicó algunas fotos en un lugar tropical en sus redes sociales. A la vez que aprovechó para responderle a su exmarido, el exjugador de beisbol David Justice.

La mediática se sorprendió por la decisión de su amigo de bloquearlas de sus redes sociales.
Te puede interesar:

Wanda Nara cruzó a L-Gante: "No me hago cargo de lo que hagan los demás"

“¡Uf...! Cocinando, limpiando y siendo madre”, escribió irónicamente la estadounidense con una postal en la playa junto a su pareja Van Hunt. En otra imagen aparece en bikini descansando con una copa de vino tinto entre los dedos de los pies.

Después se mostró junto a Hunt en la cama con un plato de papas fritas, y en un primer plano de un sobre que lleva escrita la palabra “mamá”.

Halle Berry en redes sociales
La actriz junto a su actual pareja, el músico Van Hunt
La actriz se mostró muy distendida en un destino paradisiaco
Halle Berry en otra de las postales que compartió con sus seguidores.

Sus seguidores interpretaron las postales como insinuaciones directas a su expareja, quien dijo en una entrevista reciente que decidió dar por terminado su matrimonio con Berry en 1996 “porque ella no tenía instinto maternal”.

Después de tres años de casados decidió tomar esa determinación porque no la veía como la madre de sus hijos. Las cosas entre ellos no terminaron bien: Berry solicitó una orden de alejamiento temporal contra Justice ese mismo año, alegando temor por su seguridad y bienestar personal. Al respecto, el exdeportista acusó a la actriz de utilizar la “maquinaria” de Hollywood para arruinar su reputación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 10 de la Selección se lesionó en el partido frente al Necaxa por la Leagues Cup.

Mascherano confirmó la vuelta de Messi tras la lesión: en qué partido será su regreso

Fallo favorable para la Argentina por YPF.

Fallo favorable para la Argentina: la Justicia de Nueva York suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF

La preocupación del mercado por el apretón monetario afectó a los activos argentinos.

Día rojo para los activos argentinos: los ADRs cayeron hasta 9,6% y el Merval bajó 4%

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Alarma en Estados Unidos: aparecieron conejos con tentáculos en la cabeza y hay preocupación por un virus.

Alarma en Estados Unidos: aparecieron conejos con "tentáculos" en la cabeza y hay preocupación por un virus

El incendio fue contenido y no hubo estructuras dañadas.

Descarriló un tren que llevaba sustancias peligrosas en Texas: hubo incendios de pastizales

últimas noticias

Desde la consultora proyectan para los próximos meses niveles de inflación más cerca de la zona del 2%.

Inflación de agosto: el salto del dólar de julio ya pegó en las góndolas y los alimentos suben 3,1%

Hace 13 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Hace 15 minutos
play

Asesinato en Villa Luzuriaga: el dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez

Hace 1 hora
La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

Hace 1 hora
play
El delantero de 32 años volvió a jugar en el Galatasaray de Turquía.

Icardi volvió a jugar en el Galatasaray y metió un gol: el romántico posteo de la China Suárez

Hace 1 hora