Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex La actriz celebró en una playa tropical junto a su actual pareja, el músico Van Hunt, con poses sugestiva e indirectas al exjugador de beisbol David Justice.







La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido. Redes Sociales

La actriz Halle Berry celebró sus 59 años y publicó algunas fotos en un lugar tropical en sus redes sociales. A la vez que aprovechó para responderle a su exmarido, el exjugador de beisbol David Justice.

“¡Uf...! Cocinando, limpiando y siendo madre”, escribió irónicamente la estadounidense con una postal en la playa junto a su pareja Van Hunt. En otra imagen aparece en bikini descansando con una copa de vino tinto entre los dedos de los pies.

Después se mostró junto a Hunt en la cama con un plato de papas fritas, y en un primer plano de un sobre que lleva escrita la palabra “mamá”.

Halle Berry en redes sociales Redes Sociales La actriz junto a su actual pareja, el músico Van Hunt Redes Sociales La actriz se mostró muy distendida en un destino paradisiaco Redes Sociales Halle Berry en otra de las postales que compartió con sus seguidores. Redes Sociales Sus seguidores interpretaron las postales como insinuaciones directas a su expareja, quien dijo en una entrevista reciente que decidió dar por terminado su matrimonio con Berry en 1996 “porque ella no tenía instinto maternal”.