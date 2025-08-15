Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

La actriz Halle Berry celebró sus 59 años y publicó algunas fotos en un lugar tropical en sus redes sociales. A la vez que aprovechó para responderle a su exmarido, el exjugador de beisbol David Justice.
La actriz celebró en una playa tropical junto a su actual pareja, el músico Van Hunt, con poses sugestiva e indirectas al exjugador de beisbol David Justice.
“¡Uf...! Cocinando, limpiando y siendo madre”, escribió irónicamente la estadounidense con una postal en la playa junto a su pareja Van Hunt. En otra imagen aparece en bikini descansando con una copa de vino tinto entre los dedos de los pies.
Después se mostró junto a Hunt en la cama con un plato de papas fritas, y en un primer plano de un sobre que lleva escrita la palabra “mamá”.
Sus seguidores interpretaron las postales como insinuaciones directas a su expareja, quien dijo en una entrevista reciente que decidió dar por terminado su matrimonio con Berry en 1996 “porque ella no tenía instinto maternal”.
Después de tres años de casados decidió tomar esa determinación porque no la veía como la madre de sus hijos. Las cosas entre ellos no terminaron bien: Berry solicitó una orden de alejamiento temporal contra Justice ese mismo año, alegando temor por su seguridad y bienestar personal. Al respecto, el exdeportista acusó a la actriz de utilizar la “maquinaria” de Hollywood para arruinar su reputación.