11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Banco Central oficializó los cheques electrónicos en dólares: cómo funcionarán

La medida busca "promover la competencia de monedas, como así también las políticas de mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos".

Por
El Banco Central volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares

El Banco Central volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos.

Redes Sociales
El dólar oficial tuvo un descenso luego de casi tocar el techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Te puede interesar:

El dólar arranca a la baja tras el retroceso de la última semana: cotiza cerca de los $1.300

La medida se implementó a través de la Comunicación "A" 8299/2025 de la entidad, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

El BCRA había explicado el jueves en un comunicado que esta decisión busca "promover la competencia de monedas, como así también las políticas de mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos".

Tras más de dos décadas sin permitirlo, la entidad que lidera Santiago Bausili anunció que la normativa alcanza tanto a personas físicas como jurídicas y se enmarca en un esquema ya existente: los cheques en dólares solo podrán emitirse de forma electrónica, en línea con las regulaciones vigentes para operaciones crediticias en moneda extranjera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/1953577422076469528&partner=&hide_thread=false

En este sentido, un giro en descubierto con ECHEQ se considera un préstamo en dólares, por lo que se mantiene el régimen actual para estas operaciones.

En su comunicado oficial, el BCRA subrayó los beneficios del cheque electrónico, especialmente para el universo pyme. "El ECHEQ demostró ser una herramienta de financiamiento especialmente relevante para las MiPyMEs, porque facilita su negociación al realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo costos operativos, de traslado y verificación de documentos", enfatiza el texto de la entidad monetaria.

La implementación de esta nueva modalidad tiene un período de transición, ya que los bancos tienen hasta el 1° de diciembre de 2025 para adaptar sus plataformas operativas.

Esta resolución se suma a otras acciones recientes del BCRA, impulsadas bajo el mismo objetivo de flexibilizar y abrir el sistema de pagos. Estas incluyen la interoperabilidad de códigos QR para pagos en pesos y dólares, la habilitación de tarjetas de débito en dólares para compras en comercios y la implementación del débito programado (DEBIN) para pagos en cuotas en ambas monedas.

Cheques electrónicos en dólares: cómo funcionarán

La operatoria de ECHEQ en dólares se limitará a las cuentas corrientes que se habiliten para tal fin y que se encuentren registradas en el sistema bancario local. Su utilización implicará que tanto el emisor como el receptor cuenten con acceso a canales electrónicos habilitados por las entidades, tales como homebanking o aplicaciones móviles.

El BCRA prevé que, durante el período de adecuación hasta diciembre de 2025, las entidades financieras realicen las inversiones necesarias para garantizar la seguridad, la interoperabilidad y la eficiencia en la compensación de estos nuevos instrumentos. También se espera que las cámaras de compensación adapten sus procesos para la gestión en dólares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial retrocedió tras haberse acercado al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar continúa desinflándose: ¿cómo impactarán las medidas anunciadas por Milei?

Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

Fuerte retroceso del dólar: cayó $35 en la semana, tras tocar a principio de mes su récord nominal

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

El dólar sigue a la baja: el oficial cayó $5 y se alejó del techo de la banda

El dólar oficial retrocede luego de haberse acercado al techo de la banda de flotación definida por el Gobierno.

El dólar sigue a la baja: el oficial se alejó de los $1.400 y el blue ya es el más barato del mercado

Rating Cero

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Una de las series de terror más aclamadas de los últimos tiempos, por su guion y actuaciones brillantes.
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y te va a hacer morir del miedo

Desde looks intensos hasta propuestas minimalistas, cada etapa de la actriz madrileña refleja su versatilidad en el mundo de la moda y la interpretación.

La impresionante transformación física de Ester Expósito desde Elite: así es su antes y después

Gustavo Cerati, 66 años después: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo.
play

Gustavo Cerati cumpliría hoy 66 años: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez.
play

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez

últimas noticias

play

Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego

Hace 8 minutos
Los consejos de nutrición en las redes sociales están en boga.

Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Hace 28 minutos
Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D yarenovadas, como Bulnes, Facultad de Medicina, ScalabriniOrtiz y Palermo

Cierran por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D por refacciones

Hace 43 minutos
play
Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Hace 51 minutos
La recategorización de ARCA en el Monotributo es un trámite obligatorio

A cuánto llega la multa por no haber hecho la recategorización del monotributo en ARCA

Hace 1 hora