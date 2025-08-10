10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de agosto

Sin movimientos en la jornada del domingo, la divisa norteamericana opera a $1.294,77 para la compra y $1.337,04 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantiene estable y sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial retrocedió tras haberse acercado al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial retrocedió tras haberse acercado al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Advierten que la economía se enfrió en julio. 
Te puede interesar:

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial retrocedió $39 durante la semana.

El dólar oficial retrocedió $39 durante la semana.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.294,76 para la compra y $1.337,04 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se mueve a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.335,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.331,07.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.357.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

Fuerte retroceso del dólar: cayó $35 en la semana, tras tocar a principio de mes su récord nominal

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

El dólar sigue a la baja: el oficial cayó $5 y se alejó del techo de la banda

El dólar oficial retrocede luego de haberse acercado al techo de la banda de flotación definida por el Gobierno.

El dólar sigue a la baja: el oficial se alejó de los $1.400 y el blue ya es el más barato del mercado

En el sector del consumo masivo ya avizoran la aparición del “desgramaje”, 

Se viene el "desgramaje", un viejo ardid conocido por los argentinos

El dólar oficial tuvo un inicio de semana calmo luego de una semana al rojo vivo.

El dólar bajó levemente tras el ingreso de los nuevos fondos del FMI

Rating Cero

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

últimas noticias

El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Hace 16 minutos
Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Hace 30 minutos
play

Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

Hace 36 minutos
Este futbolista hizo toda su carrera en el fútbol mexicano.

El futbolista con antecedentes polémicos: preso por secuestros y sancionado por dopaje

Hace 47 minutos
Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Hace 56 minutos