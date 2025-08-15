15 de agosto de 2025 Inicio
Racing perdió un partido insólito con Tigre por 2-1 y sigue sin triunfos en Avellaneda

El Matador le dio vuelta un encuentro increíble sobre el final a la Academia, que presentó un equipo alternativo de cara al partido de vuelta por la Copa Libertadores, y se llevó los tres puntos para Victoria. Gustavo Costas otra vez fue expulsado.

Por
Racing cayó por 2-1 frente a Tigre, en el Cilindro de Avellaneda por la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura e hilvanó su tercera derrota al hilo de local. En un final para el infarto, el Matador le metió dos goles en cuatro minutos y dio vuelta un partido increíble ante una Academia, que presentó un equipo alternativo de cara al partido de vuelta por la Copa Libertadores, ante Peñarol.

Maravilla Martínez fue el objetivo de los defensores del Carbonero.
Para describir el delicado momento del equipo de Gustavo Costas en el torneo local, basta con repasar la estadística de su goleador Adrián Maravilla Martínez: el as de espadas lleva seis partidos sin convertir, su peor racha desde que llegó a Racing. ¿Otra? Es la segunda vez que echan al entrenador tras una jugada polémica.

Así, el murmullo en el Cilindro fue constante con un equipo con mayoría de suplentes para cuidar a los titulares de cara a la revancha ante Peñarol, en una batalla por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Gabriel Arias y Nazareno Colombo fueron los únicos que repiten, teniendo en cuenta la ida en Montevideo.

La Academia impuso su juego desde el minuto 1 y se fue al descanso con un golazo de Adrián Balboa. Sin embargo, el partido se le complicó al local cuando a los 9' del segundo tiempo, Franco Pardo se fue expulsado por una fuerte infracción en la mitad de cancha contra Ignacio Russo.

Rocky Balboa grit&oacute; con alma y vida su golazo en el primer tiempo.

El árbitro Darío Herrera iba a ser otra vez protagonista sobre el final del encuentro, con Tigre al ataque aprovechando el hombre de más. El VAR, a cargo de Fernando Echenique, llamó al juez para confirmar un agarrón de Gabriel Rojas contra Ignacio Russo y la sanción (justa) del penal enmudeció al Cilindro.

El Chaco Martínez, un ex-Independiente, marcó el empate desde los doce pasos a los 45 minutos del segundo tiempo. A los dos minutos, lo insólito: Nacho Russo completó un contraataque letal para el 2-1 de Tigre agónico.

De esta manera, el equipo de Avellaneda no levanta cabeza en el torneo local, igualó su peor arranque de la historia en el Cilindro y acumula sólo 4 puntos en el Clausura. La próxima cita será por la Copa Libertadores: este martes, a las 21.30 deberá ganarle sí o sí a Peñarol (en la ida perdió 1-0) si quiere clasificar a los cuartos de final. Tigre alcanzó la sexta posición de la Zona A del Clausura con 7 puntos.

Mirá el resumen de la derrota de Racing frente a Tigre

