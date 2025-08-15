Racing perdió un partido insólito con Tigre por 2-1 y sigue sin triunfos en Avellaneda El Matador le dio vuelta un encuentro increíble sobre el final a la Academia, que presentó un equipo alternativo de cara al partido de vuelta por la Copa Libertadores, y se llevó los tres puntos para Victoria. Gustavo Costas otra vez fue expulsado. Por







Tigre dio vuelta el marcador sobre el final.

Racing cayó por 2-1 frente a Tigre, en el Cilindro de Avellaneda por la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura e hilvanó su tercera derrota al hilo de local. En un final para el infarto, el Matador le metió dos goles en cuatro minutos y dio vuelta un partido increíble ante una Academia, que presentó un equipo alternativo de cara al partido de vuelta por la Copa Libertadores, ante Peñarol.

¡GANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ EL MATADOOOOOOOOOOOOOOR!

Racing 1-2 Tigre

Martínez y Russo#TigreCorazón



Racing 1-2 Tigre



Para describir el delicado momento del equipo de Gustavo Costas en el torneo local, basta con repasar la estadística de su goleador Adrián Maravilla Martínez: el as de espadas lleva seis partidos sin convertir, su peor racha desde que llegó a Racing. ¿Otra? Es la segunda vez que echan al entrenador tras una jugada polémica.

Así, el murmullo en el Cilindro fue constante con un equipo con mayoría de suplentes para cuidar a los titulares de cara a la revancha ante Peñarol, en una batalla por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Gabriel Arias y Nazareno Colombo fueron los únicos que repiten, teniendo en cuenta la ida en Montevideo.

La Academia impuso su juego desde el minuto 1 y se fue al descanso con un golazo de Adrián Balboa. Sin embargo, el partido se le complicó al local cuando a los 9' del segundo tiempo, Franco Pardo se fue expulsado por una fuerte infracción en la mitad de cancha contra Ignacio Russo.

Adrian Balboa racing Rocky Balboa gritó con alma y vida su golazo en el primer tiempo. El árbitro Darío Herrera iba a ser otra vez protagonista sobre el final del encuentro, con Tigre al ataque aprovechando el hombre de más. El VAR, a cargo de Fernando Echenique, llamó al juez para confirmar un agarrón de Gabriel Rojas contra Ignacio Russo y la sanción (justa) del penal enmudeció al Cilindro.