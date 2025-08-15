Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es Su tono intenso y la construcción de tensión la convirtieron en una obra recordada por los amantes del cine de temática psicológica.







El catálogo de Netflix sigue sumando producciones que capturan la atención de los suscriptores, incluyendo Películas que mezclan acción, suspenso y drama. En este caso, se trata de una historia que ya cuenta con varias versiones y que tiene sus raíces en la década de 1970, cuando se estrenó la cinta original que inspiró posteriores adaptaciones.

La trama de El Apostador gira en torno a un personaje atrapado en un estilo de vida arriesgado, donde las decisiones impulsivas y las consecuencias inevitables marcan el pulso de la narrativa. En 2014, esta historia regresó a la pantalla grande con un elenco encabezado por un reconocido actor de Hollywood, logrando un importante éxito de taquilla y crítica. Hoy, una de sus versiones vuelve a ser tendencia gracias a su incorporación al servicio de streaming.

Sinopsis de El Apostador, la película que sorprende nuevamente en Netflix apostador La película El apostador sigue a Jim Bennett, un profesor universitario de literatura que esconde una peligrosa adicción al juego. Su inclinación por las apuestas de alto riesgo lo lleva a acumular deudas millonarias con prestamistas y organizaciones criminales, poniéndolo al borde de la ruina.

Con solo siete días para pagar, se ve atrapado en una red de decisiones extremas y moralmente dudosas. En su desesperación, arrastra incluso a una talentosa estudiante a un plan que podría significar su salvación… o su destrucción definitiva.

Tráiler de El Apostador Embed - El Jugador - Tráiler oficial (HD)

