Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

El catálogo de Netflix sigue sumando producciones que capturan la atención de los suscriptores, incluyendo Películas que mezclan acción, suspenso y drama. En este caso, se trata de una historia que ya cuenta con varias versiones y que tiene sus raíces en la década de 1970, cuando se estrenó la cinta original que inspiró posteriores adaptaciones.
La trama de El Apostador gira en torno a un personaje atrapado en un estilo de vida arriesgado, donde las decisiones impulsivas y las consecuencias inevitables marcan el pulso de la narrativa. En 2014, esta historia regresó a la pantalla grande con un elenco encabezado por un reconocido actor de Hollywood, logrando un importante éxito de taquilla y crítica. Hoy, una de sus versiones vuelve a ser tendencia gracias a su incorporación al servicio de streaming.
Sinopsis de El Apostador, la película que sorprende nuevamente en Netflix
La película El apostador sigue a Jim Bennett, un profesor universitario de literatura que esconde una peligrosa adicción al juego. Su inclinación por las apuestas de alto riesgo lo lleva a acumular deudas millonarias con prestamistas y organizaciones criminales, poniéndolo al borde de la ruina.
Con solo siete días para pagar, se ve atrapado en una red de decisiones extremas y moralmente dudosas. En su desesperación, arrastra incluso a una talentosa estudiante a un plan que podría significar su salvación… o su destrucción definitiva.
Tráiler de El Apostador
Reparto de El apostador
El elenco de El apostador está conformado por un grupo de destacados actores que dan vida a esta intensa historia de adicción y supervivencia: