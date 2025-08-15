Una encuesta advierte que casi el 60% de los argentinos cree que Javier Milei no será reelecto en 2027 Un informe de la consultora Zuban-Córdoba reveló que se está reduciendo el núcleo duro de apoyo al Gobierno. Ya van dos meses consecutivos que el anti-mileismo supera al anti-kirchnerismo. Por







Se derrumba el apoyo al gobierno de Javier Milei.

Un informe realizado en agosto por la consultora de opinión pública y comunicación política Zuban-Córdoba señaló que casi el 60% de los argentinos cree que el presidente Javier Milei no será reelecto en 2027, a contramano de lo que el propio mandatario anunció hace unos días en una entrevista con el canal de streaming Neura.

Según la encuesta, el 58,1% está en desacuerdo con lo dicho por el Presidente, mientras que el 27,9% lo apoya y un 4% no sabe.

La reelección según Milei y según la gente

Hace pocos días, el presidente afirmó que será reelegido.

La mayoría no lo ve así: 58,1% está en desacuerdo, 27,9% lo apoya y un 4% no sabe.

El termómetro social marca un clima adverso para esa proyección. pic.twitter.com/7dqxM4nAgd — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) August 16, 2025 "El núcleo duro de apoyo al Gobierno se está reduciendo. Si bien se mantiene en niveles importantes, porque un 38% no es poca cosa, el problema que tiene Milei a mediano plazo es que el anti-mileismo cada vez es mayor, y ya van dos meses consecutivos que supera al anti-kirchnerismo", explicó el consultor y analista político Gustavo Córdoba, en diálogo con Nancy Pazos en Inteligencia Artesanal.

Los números de agosto remarcan que el anti-mileismo alcanza el 53%, mientras que el anti-kirchnerismo es del 49,9%. Algo similar ocurrió en julio, cuando en anti-mileismo llegó al 53,6% y el anti-kirchnerismo en el 45,2%.

El experimento libertario enfrenta sus límites

El antimileísmo (48,6%) supera al apoyo al presidente (42,3%), desplazando al antikirchnerismo (49,9%) como principal eje de polarización.

El nuevo clivaje es Mileiantimilei, y eso obliga a todos los espacios a recalcular. pic.twitter.com/ou9SCS8p0J — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) August 16, 2025 "Esto indica que, en un régimen de segunda vuelta, Milei contra un candidato un poquito más moderado tiene amplias chances de perder", consideró Córdoba.