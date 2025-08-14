14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de agosto

La divisa norteamericana operó a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta, luego de la singular licitación del Tesoro que convalidó tasas del 69%. En tanto, el dólar blue se ubicó por encima del precio del oficial.

Por
El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.300.

El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.300.

La decisión fue tomada por el Banco Central.
Te puede interesar:

El Banco Central aumenta el encaje y fortalece el control de la posición en dólares de bancos

El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.332.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se mueve alrededor de los $1.300.

El dólar no para de bajar: cayó $5 en medio de la volatilidad de las tasas

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Tensa calma: el dólar volvió a caer en la previa de la licitación del Tesoro

El dólar opera al alza. El blue se mantiene estable.

El dólar arrancó la semana con leve alza

El Banco Central volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos.

El Banco Central oficializó los cheques electrónicos en dólares: cómo funcionarán

El dólar oficial retrocedió tras haberse acercado al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar continúa desinflándose: ¿cómo impactarán las medidas anunciadas por Milei?

Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Rating Cero

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

La película propone mostrar al personaje desde una perspectiva más humana, más íntima.

¿Más romántico y menos terrorífico? Así es Drácula: una historia de amor, lo nuevo de Luc Besson

Tota Santillán apareció muerto en medio de un incendio en su casa de Ituzaingó.
play

Muerte de la Tota Santillán: reabrieron la investigación por el fallecimiento del famoso

La película se estrenará el viernes 14 de agosto en todos los cines.
play

Eva de Dominici salió al cruce de las críticas de la nueva película de Guillermo Francella

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.
play

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

últimas noticias

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

Hace 10 minutos
La película propone mostrar al personaje desde una perspectiva más humana, más íntima.

¿Más romántico y menos terrorífico? Así es Drácula: una historia de amor, lo nuevo de Luc Besson

Hace 29 minutos
En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil

En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil

Hace 56 minutos
La caída promedio es del 10% si se compara con 2023 y 2022.

Según la UIA, la actividad industrial volvió a mostrar "signos de amesetamiento" en julio

Hace 1 hora
Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

Hace 1 hora