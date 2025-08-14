Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de agosto

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta (en el Banco Nación a $1.310), bajó $15 y el mayorista llegó a tocar $1.280 tras el bajo rollover de vencimientos de deuda en pesos de la primera subasta del mes de agosto, donde el Tesoro pudo renovar apenas el 61% de los $15 billones. En tanto, el blue se comercializó estable en torno a los $1.320.
El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.
Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados".
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.703.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vendió a $1.332.