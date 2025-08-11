11 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de agosto

La divisa norteamericana opera a $1.294,77 para la compra y $1.337,04 para la venta, mientras que el dólar blue se mantiene estable y sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial tuvo un descenso luego de casi tocar el techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El Banco Central volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos.
Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $279,34 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.294,76 para la compra y $1.337,04 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.285 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se mueve a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.335,73, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.331,07.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.357.

El dólar oficial retrocedió tras haberse acercado al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar continúa desinflándose: ¿cómo impactarán las medidas anunciadas por Milei?

Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

Fuerte retroceso del dólar: cayó $35 en la semana, tras tocar a principio de mes su récord nominal

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

El dólar sigue a la baja: el oficial cayó $5 y se alejó del techo de la banda

El dólar oficial retrocede luego de haberse acercado al techo de la banda de flotación definida por el Gobierno.

El dólar sigue a la baja: el oficial se alejó de los $1.400 y el blue ya es el más barato del mercado

