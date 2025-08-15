15 de agosto de 2025 Inicio
Fernando "Pato" Galmarini: "El peronismo siempre fue un quilombo"

El exministro de Deportes de Carlos Menem opinó sobre el presente del peronismo y contó qué piensa hacer Sergio Massa en las próximas elecciones de la PBA.

Galmarini aseguró que el ministro de Economía no quiere ser diputado nacional.

Fernando Nicolás Galmarini, más conocido popularmente como "Pato" Galmarini, el expolítico, suegro del exministro de Economía, Sergio Massa, y la pareja de la actriz Moria Casán, habló con sobre la actualidad política y el espectáculo en la Argentina.

Javier Milei en La Plata.
Milei llamó a "ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo" en la provincia de Buenos Aires

En el programa Inteligencia artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el dirigente aseguró sobre el peronismo: "El peronismo siempre fue un quilombo. El día que no seamos un quilombo dejamos de ser peronismo".

Aclaró que "hay que institucionalizar el peronismo, que sea un quilombo el movimiento en su conjunto pero el partido, el PJ, que compramos en el año '92, en la calle Matheu, a instancias de Antonio Cafiero y Carlos Menem. Esto tiene que funcionar pero no funcionar para juntarnos cada tanto...".

Galmarini habló sobre el cierre de listas para las elecciones 2025, en la PBA, y sobre la figura del esposo de su hija Malena: "A Massa lo veo bien. Ha crecido. No fue presidente pero hubiese sido bueno. Hoy no quiere ser diputado. Dijo que lo están discutiendo", subrayó.

En cuanto a la figura del Presidente dijo que "Javier Milei no podría ser presidente ni de una sociedad de fomento" y "me molesta todo de él".

Además, caracterizó la personalidad del mandatario argentino: "Hay que tener cuidado con él desde un punto de vista psiclógico, me lo dijeron mis amigos que son psiquiatras. Es un complemento difícil de manejar".

El exjugardor de Tigre reveló aspectos de su relación con la actriz Moria Casán: "La política no la erotiza nada o poco", aunque aseguró que la exvedette vive en una casa donde todo el día se habla de política. Están en pareja desde el año 2021, aunque se conocieron hace más de tres décadas.

