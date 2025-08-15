Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados Esta película acaba de estrenarse y ya está entre lo más visto de la plataforma. Lo que empieza como una historia de amor joven enseguida se convierte en una trama de intrigas y crímenes.







Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix. Netflix

Uno de los puntos más fuertes de Netflix es su amplio catálogo que incluye producciones de todas partes del mundo. Entre los recientes estrenos de la plataforma, se destaca un thriller sueco que dura apenas dos horas y te va a atrapar con su historia llena de tensión y giros inesperados.

Se trata de Una vida honrada, que llegó a Netflix el 31 de julio de este año y enseguida se convirtió en una de las películas más populares. Está basada en la novela homónima de Joakim Zander y su director, Mikael Marcimain, la describió como "una historia de amor apasionante y anarquista".

Pero Una vida honrada no es solo un romance adolescente: es una historia que explora hasta dónde puede llegar un joven agobiado por la rutina y deslumbrado por una chica, y se pregunta si podrá escapar del remolino de dramas, intriga y crímenes al que lo arrastra esa relación.

Una vida honrada, Netflix Netflix Netflix: sinopsis de Una vida honrada Simon es un joven de clase media que empieza su carrera universitaria con el sueño de convertirse en abogado. Pero, una vez en la escuela de Derecho, se choca de frente con la hipocresía y la desigualdad del sistema académico, que siempre termina favoreciendo a sus compañeros más ricos.

Desencantado y perdido, un día participa de una violenta protesta en la que conoce a Max, una joven rebelde y anarquista. Simon se enamora de ella y decide unirse a su grupo de bandidos. Para cuando se dé cuenta de su error, ya será tarde, y descubrirá que salir de la vida criminal no es tan fácil como entrar en ella.

Tráiler de Una vida honrada Embed - UNA VIDA HONESTA Trailer (2025) SUBTITULADO / An Honest Life Trailer [HD] Netflix Reparto de Una vida honrada Simon Lööf como Simon.

Nora Rios como Max.

Peter Andersson.

Nathalie Merchant.

Arvid von Heland.

Fabian Hedlund.

Lucas Grimstedt.

Willy Ramnek.