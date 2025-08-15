Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento Con un guion afilado y actuaciones que no pasan desapercibidas, este título se convirtió en una de las producciones más comentadas del catálogo de la plataforma de streaming.







Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.

En los últimos años, Netflix reforzó su posición como una de las plataformas de streaming más elegidas, y no solo por la cantidad de títulos que suma de manera constante, sino por la capacidad de sorprender con propuestas que se alejan de lo previsible. Entre sus incorporaciones recientes, hay una película que despierta debates y atrapa desde el primer minuto: Hermosa venganza.

El film, que dura poco menos de dos horas, combina drama, romance y suspenso en dosis medidas con precisión quirúrgica. La trama avanza con un pulso que nunca se relaja, y cada escena parece diseñada para mantener al espectador en vilo, jugando con la tensión y la incomodidad.

Estrenada originalmente en 2020 y dirigida por Emerald Fennell, esta producción llamó la atención por su enfoque narrativo y por la interpretación magnética de Carey Mulligan, acompañada por Bo Burnham. Su recorrido por festivales y premiaciones dejó claro que no se trataba de una obra más en la cartelera: fue nominada a varios galardones internacionales, incluido el Oscar, y terminó llevándose estatuillas en categorías clave.

Hermosa-Venganza-Netflix Netflix: sinopsis de Hermosa venganza La protagonista es Cassie Thomas, una joven que, a primera vista, parece perdida y sin rumbo. Pero esa fachada es solo parte de un plan cuidadosamente orquestado. Cassie se presenta como una mujer alcoholizada en bares y fiestas para atraer a hombres que intentan aprovecharse de su supuesta vulnerabilidad.

Lo que ellos no saben es que están entrando en el juego de alguien que no deja nada librado al azar. La verdadera motivación de Cassie nace de un hecho traumático en su pasado, un episodio que marcó su vida y que la empuja a buscar su propia forma de justicia.

La tensión crece a medida que el espectador descubre las capas ocultas de su historia. Cada interacción, cada encuentro, se convierte en una pieza más de un rompecabezas moral que incomoda y fascina a partes iguales. Con un final que no se olvida fácilmente, Hermosa venganza es una de esas películas que deja una marca mucho después de que aparecen los créditos. Tráiler de Hermosa venganza Reparto de Hermosa venganza Carey Mulligan como Cassandra "Cassie" Thomas

Bo Burnham como Ryan Cooper

Clancy Brown como Stanley Thomas

Jennifer Coolidge como Susan Thomas

Laverne Cox como Gail

Alison Brie como Madison McPhee

Chris Lowell como Alexander "Al" Monroe

Connie Britton como Elizabeth Walker

Adam Brody como Jerry