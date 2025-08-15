15 de agosto de 2025 Inicio
Javier Mascherano confirmó la vuelta de Lionel Messi tras la lesión: en qué partido será su regreso

El entrenador de Inter Miami habló en rueda de prensa y confirmó la recuperación del astro argentino, tras sufrir una lesión muscular que lo margino de dos partidos con su equipo.

El 10 de la Selección se lesionó en el partido frente al Necaxa por la Leagues Cup.

El regreso del astro argentino Lionel Messi está más cerca de lo esperado. Tras superar una “una lesión muscular leve en la pierna derecha”, el 10 de la Selección argentina volverá a las canchas luego de perderse dos partidos con su equipo, Inter Miami: "Leo está bien", confirmó el entrenador Javier Mascherano.

“Desde el miércoles ya ha entrenador con el equipo, lo han visto ustedes. Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy (viernes), creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana”, informó el Jefecito en la rueda de prensa previa al compromiso contra Los Angeles Galaxy este sábado desde las 20.30 en el Chase Stadium por una nueva jornada de la MLS.

Luego de un trabajo de recuperación en estos 13 días, Messi volvió a los entrenamientos y será parte de la nómina para el partido del Inter Miami. Se había lesionado en la segunda fecha de la Leagues Cup, en los primeros minutos del agónico empate y triunfo por penales ante el Necaxa de Fernando Gago. Así se perdió dos encuentros con Las Garzas: la victoria frente a Pumas por 3-1 por el torneo internacional, y la dura derrota por 4-1 ante Orlando City por la MLS.

Este sábado, el capitán sumará minutos, seguramente, en el segundo tiempo en este partido correspondiente al torneo norteamericano. Aunque el foco está puesto en el encuentro del próximo miércoles 20 de agosto frente a Tigres de México, como local en Fort Lauderdale, por la Leagues Cup. El ganador de esta llave de cuartos de final disputará las semifinales del certamen continental una semana más tarde contra el triunfador de Toluca-Orlando City.

La próxima doble fecha de la Selección argentina por Eliminatorias

  • 4 de septiembre a las 20.30: Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas.
  • 9 de septiembre a las 20: Ecuador vs. Argentina por Eliminatorias Sudamericanas.
